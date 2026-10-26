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Omladinski tim Crvene zvezde doživeo je promenu u igračkom kadru pred početak evropskih izazova, pošto je Aleksa Stojanović napustio redove crveno-belih i u nastavku sezone biće na raspolaganju juniorima Grafičara.

Kako prenosi Meridian sport, reč je o napadaču rođenom 2009. godine, koji je tokom tekuće sezone postigao jedan pogodak na sedam utakmica. Na Marakani je procenjeno da je za njegov dalji razvoj najbolje da promeni sredinu unutar sistema Crvene zvezde i dobije priliku da pomogne Grafičaru u borbi za plasman u Omladinsku ligu Srbije.

1/9 Vidi galeriju Omladinci Crvena zvezda - Žilina Foto: Dragan Tesic

Grafičar se trenutno takmiči u ligi sa ambicijom da izbori promociju, a nakon devet odigranih utakmica ima šest pobeda i tri poraza. Vodeći Teleoptik ima šest bodova više, pa će Stojanović imati priliku da pomogne ekipi u pokušaju da nadoknadi zaostatak.

Napadač je na Marakanu stigao iz OFK Beograda, a prethodne sezone je u kadetskoj konkurenciji na 24 utakmice postigao devet golova.

Promena u statusu Stojanovića dolazi u trenutku kada omladince Crvene zvezde očekuju i evropske obaveze. Ekipa koju predvodi Đorđe Rakić u sredu gostuje slovenačkom Bravu u okviru Lige šampiona za mlade, dok je revanš zakazan sedam dana kasnije.

Crveno-beli su prethodno dobili pojačanja u vidu Sava Radanovića i Dimitrija Šarića, ali odlazak Stojanovića pokazuje da se u omladinskom pogonu istovremeno razmišlja i o razvoju pojedinaca i o potrebama različitih selekcija.

Za mladog napadača naredni period predstavlja priliku da kroz utakmice i golove u dresu Grafičara nastavi razvoj i pomogne ekipi da se približi cilju - plasmanu u Omladinsku ligu Srbije.

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