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Aleksandar Stanojević se vratio u Partizan i po četvrti put u karijeri preuzeo klupu crno-belih. Njegov novi mandat počinje u trenutku kada se klub nalazi u rezultatskoj krizi, a povratak u Humsku podseća i na prethodni odlazak, koji je obeležio jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji kluba.

Stanojević je poslednji put napustio Partizan u septembru 2024. godine, nakon teškog poraza od Crvene zvezde rezultatom 4:0 u 174. večitom derbiju. Međutim, rezultat je pao u drugi plan zbog haotičnih scena koje su usledile posle utakmice.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Ipak, to nije bio jedini udarac za crno-bele tokom njegovog poslednjeg mandata, pošto je ekipa u sezoni 2023/24 eliminisana u sva tri kvalifikaciona kola za evropska takmičenja u kojima je učestvovala, pa nije uspela da izbori plasman u grupnu fazu.

Nezadovoljni navijači crno-belih razbili su staklo u blizini svlačionice, a delovi stakla povredili su tadašnjeg trenera Partizana. Stanojević se na konferenciji za medije pojavio sa flasterima na glavi, vidno potresen zbog svega što se dogodilo.

Tada je preuzeo odgovornost za poraz i uputio izvinjenje navijačima, ističući da je to bio najteži poraz koji je doživeo u karijeri.

- Ovo je sramota za sve nas, a za mene najveća. Izvinjavam se svakom navijaču Partizana što smo dozvolili da ovako izgubimo, bez krvi, bez ičega. Zvezda je pokazala veliku klasu u odnosu na nas. Preuzimam odgovornost za sve što se desilo - rekao je Stanojević nakon derbija.

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je govorio o uvredama sa tribina i porukama da je izdao klub. Naglasio je da može da prihvati zahtev navijača da ode, ali da ne može da pređe preko optužbi da se prodao.

Nedugo nakon svega, njegov drugi mandat završen je odlaskom iz Humske.

Sada se Stanojević vraća na mesto na kojem je već ostavio dubok trag, ali i na kojem je doživeo jedan od najtežih trenutaka trenerske karijere. Pred njim je ozbiljan zadatak - da stabilizuje ekipu, vrati rezultate i pokuša da ponovo uspostavi poverenje između tima i navijača.

Četvrti mandat počinje sa velikim očekivanjima, ali i sa sećanjem na septembar 2024. godine, kada je posle debakla u večitom derbiju u Humskoj nastao haos koji je zasenio sam fudbal.

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