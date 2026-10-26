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Proslavljeni košarkaški trener Željko Obradović prokomentarisao je ishod izbora u Srbiji na kojima je trijumfovala Studentska lista.

Tom prilikom izrazio je veliko zadovoljstvo visokom izlaznošću građana na birališta i pobedom Studentske liste.

"Pre svega, veoma sam srećan da su juče bili izbori u mojoj zemlji i da je veliki broj ljudi izašao na glasanje. To znači da ljudi veoma dobro razumeju situaciju u našoj zemlji", kazao je Željko prisutnim novinarima na treningu Panatinaikosa.

Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Upitan za epilog glasanja i trijumf Studentske liste, Obradović je omladini uputio najlepše želje, pruživši im punu podršku.

"Moje mišljenje o studentima je nešto što svi znaju. Izrazio sam se o tome pre dve godine i samo ću reći da sam srećan zbog rezultata i da želim mladim ljudima sve najbolje i da shvate da naša zemlja mora da bude zaista demokratska zemlja, da širom svetu pokažemo da smo zaista ponosni ljudi i da verujem da će znati da se nose sa situacijom", dodao je Željko.

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Željko Obradović na konferenciji za novinare posle Partizan Panatinaikos Izvor: YouTube/BC Partizan TV