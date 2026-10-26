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Velike vesti stižu iz teniskog sveta, na scenu se vraća Janik Siner!

Italijanski as potvrđen je kao učesnik spektakularnog egzibicionog turnira pod nazivom „Šest kraljeva”, koji će se održati u saudijskom Rijadu u terminu od 27. do 30. decembra.

Janik Siner slavi pobedu u finalu Vimbldona Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Posebnu težinu celom događaju daje prisustvo najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, koji predvodi impresivnu listu zvanica u Saudijskoj Arabiji.

Pored srpskog asa i Sinera, na spisku učesnika nalaze se i Karlos Alkaraz, Aleksander Zverev, Tejlor Fric, Aleks De Minor, kao i talentovani Lerner Tijen.

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