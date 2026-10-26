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Posle dve godine odsustva, Real Madrid se vraća na ceremoniju "Zlatne lopte"!

Kraljevski klub ponovo će imati svoje predstavnike na prestižnoj manifestaciji, a u centru pažnje biće Kilijan Mbape, koji se nada da bi konačno mogao da osvoji najcenjenije individualno priznanje u svetskom fudbalu. Ipak, posao mu neće biti lak - konkurencija je žestoka, a među glavnim rivalima nalaze se Hari Kejn i Lamin Jamal!

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Dodela „Zlatne lopte“ održava se večeras u Londonu, a ovogodišnja ceremonija ima dodatnu težinu zbog povratka Real Madrida, koji je prethodne dve godine bojkotovao događaj u organizaciji "Frans fudbala".

Podsetimo, sve je počelo 2024. godine, kada je Vinisijus Žunior, uprkos tome što je sa Realom osvojio Ligu šampiona i špansko prvenstvo, ostao bez prestižnog priznanja. Nagradu je tada dobio Rodri, vezista Mančester sitija i reprezentacije Španije.

U Madridu su bili toliko nezadovoljni ishodom da su odlučili da ne pošalju delegaciju na ceremoniju. Isti scenario ponovljen je i 2025. godine, ali je sada, prema pisanju španskog lista "As" i francuskog "L'Ekipa", došlo vreme za povratak "kraljevskog kluba" na veliku scenu.

Mbape je u centru pažnje, ali nije jedini favorit!

Jedno od glavnih pitanja večeri jeste da li će Kilijan Mbape prvi put u karijeri osvojiti "Zlatnu loptu". Francuski napadač iza sebe ima impresivnu individualnu sezonu, postigao je 58 golova za klub i reprezentaciju, uz titule najboljeg strelca španske lige i Lige šampiona.

Uz to, Mbape je ostavio snažan utisak i na Svetskom prvenstvu 2026. godine, na kojem je sa deset golova završio kao najbolji strelac turnira. Francuska je, međutim, takmičenje okončala na četvrtom mestu.

Povratak Reala na ceremoniju dodatno će privući pažnju, posebno jer se očekuje dolazak Mbapea i drugih kandidata madridskog kluba. Ipak, prisustvo na dodeli ne znači da je nagrada unapred odlučena.

Kejn i Jamal kvare planove Francuzu?

Mbape neće imati nimalo lak zadatak. Kao njegovi glavni konkurenti izdvajaju se Hari Kejn i Lamin Jamal, a španski "As" opisuje borbu Francuza i mladog asa Barselone kao jednu od centralnih priča ovogodišnje ceremonije, uz Kejna kao ozbiljnog kandidata iz senke.

Kejn iza sebe ima izuzetnu sezonu u Bajernu, dok Jamal može da se pohvali uspesima sa Barselonom i reprezentacijom Španije. Njihovi rezultati dodatno komplikuju trku, pa će konačna odluka zavisiti od glasova novinara koji biraju osvajača.

Među nominovanima su i Usman Dembele, Erling Haland, Džud Belingem, Vinisijus Žunior, Rodri i brojna druga velika imena svetskog fudbala.

Zlatna lopta Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

London čeka odgovor na najveće pitanje!

Ovogodišnja ceremonija održava se u londonskom "London Palladiumu", a program počinje u 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Posebno je zanimljivo što se dodela prvi put održava u britanskoj prestonici, i to u godini kada "Zlatna lopta" slavi 70. godišnjicu postojanja.

Osvajač neće biti poznat do samog proglašenja, a prema rečima nekadašnjeg organizatora nagrade Paskala Ferea, krug ljudi koji znaju ime pobednika veoma je mali. Od promene pravila 2024. godine, dobitnici se unapred ne obaveštavaju o ishodu glasanja.

Da li će Mbape konačno podići trofej koji mu nedostaje u bogatoj karijeri, hoće li Jamal nastaviti uspon ka samom vrhu ili će Kejn iznenaditi konkurenciju? Odgovor ćemo dobiti večeras!