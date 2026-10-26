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Srpski reprezentativac Aleksa Avramović govorio je bez zadrške o Nikoli Jokiću i otkrio zašto mu je zajedničko igranje sa najboljim košarkašem sveta promenilo pogled na mnoge stvari.

Ono što ga je ono što ga najviše impresionira nije košarkaški kvalitet trostrukog MVP-ja NBA lige, već njegovo ponašanje, smirenost i potpuni izostanak ega.

Dok pojedini igrači sebi daju za pravo da budu nedodirljivi, Jokić svojim primerom pokazuje da veličina ne mora da ide ruku pod ruku sa velikim egom. Upravo je to Avramović posebno naglasio gostujući u podkastu "X&O's chat".

"U Evropi je postala tendencija da se pojedini igrači ponašaju kao da ne mogu da budu zamenjeni, kao da su nedodirljivi. Iskreno, to mi se ne sviđa. To je ego koji mora da se isključi", rekao je Aleksa Avramović.

Aleksa Avramović i Nikola Jokić Foto: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

A onda je objasnio zbog čega mu je iskustvo igranja sa Jokićem otvorilo oči i pokazalo koliko je važno ostati prizeman, bez obzira na status i rezultate.

"Mi u reprezentaciji igramo sa Jokićem, koji je najbolji igrač na svetu. Kada vidiš koliko se on ponaša normalno i staloženo, a onda u nekom klubu naiđeš na igrača koji se ponaša potpuno drugačije, ne bude ti prijatno. Znaš da bi Jokić mogao sebi da dozvoli isto to, i to s punim pravom, ali mu nikada ne bi palo na pamet da se tako ponaša. On odmah pobije sve te teorije o egu. Shvatiš da to ne mora da postoji".

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Printscreen, YouTube/Sportissimo

Avramović se osvrnuo i na naporan ritam profesionalnih košarkaša, posebno u Evropi, gde se sezona često oduži do sredine ili druge polovine juna, a pripreme za narednu počinju već posle nekoliko nedelja odmora.

Upravo zato dodatno dobija na značaju činjenica da je Jokić i ovog leta bio na raspolaganju reprezentaciji. Iako je bio na odmoru, zvezda Denvera dva puta je prekidala pauzu kako bi pomogla „orlovima“ u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"U NBA je lakše, jer imaju veliki broj utakmica u kratkom periodu, ali uspevaju da se oporave i pripreme za naredne mečeve. U Evroligi, s druge strane, možeš da završiš obaveze 15. ili 20. juna, računajući i domaće prvenstvo. Onda imaš mesec do mesec i po dana do početka priprema, a za to vreme pokušaš da se odmoriš s porodicom, treniraš i ponovo uhvatiš ritam. Kada se to ponavlja nekoliko sezona zaredom, postaje veoma teško“, rekao je Avramović.

Tripl-dablovi, dominacija i poruka svima

Jokić je, prema Avramovićevim rečima, ovog puta imao nešto više prostora za odmor jer je Denver završio takmičenje ranije nego što je bilo očekivano. To mu je omogućilo da se spreman priključi nacionalnom timu i odmah pokaže zbog čega je među najboljima na planeti.

"Jokić je ove godine imao nešto manju potrošnju jer Denver nije daleko dogurao u plej-ofu, pa mu se sezona završila početkom maja. Odmorio se i spreman došao na prvi kvalifikacioni prozor, gde je zaista dominirao. Protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine ostvario je tripl-dabl učinke, uz veliki broj poena".

Kada se takav igrač pojavi u hali, jasno je da se očekivanja odmah menjaju. Njegov kvalitet, odnos prema reprezentaciji i ponašanje van terena ostavljaju snažan utisak na saigrače, a Avramovićeve reči najbolje pokazuju da Jokićev uticaj prevazilazi same brojke i rezultate.