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Darko Božović je preminuo nakon teške bolesti, a njegovu karijeru je obeležio boravak u Humskoj.

Na početku promocije Aleksandra Stanojevića, novog trenera Partizana, Radosav Petrović je, iako je klub izdao saopštenje povodom smrti Božovića, progovori o nekadašnjem saigraču.

"Želeo bih da izjavim saučešće porodici našeg preminulog druga i saigrača darka Božovića. Boža je bio pre svega izvanredan čovek, veliki prijatelj, sjajan saigrač i stvarno saosećamo sa njegovom porodicom i neka mu je večna slava", rekao je Petrović.

Ko je bio Darko Božović?

Darko Božović je rođen u Podgorici 9. avgusta 1978. godine, a 18 godina je bio u Teleoptiku, Partizanovoj filijali. Branio je za Srem Jakovo, Mladenovac, Timok, Srem i Bežaniju, pre nego što je stigao do prvog Partizana u kojem se zadržao o 2007. do 2010. godine. Nakon toga je bio golman Slobode, a u Srbiji je branio još za Voždovac.

Darko Božović Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic

Za reprezentaciju Crne Gore je branio na dve utakmice.

Nakon završetka igračke karijere započeo je trenersku i radio je kao trener golmana u reprezentaciji Bugarske, zatim i u Teleoptiku.

Poslednji angažman je imao u Železničaru iz Pančeva.

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