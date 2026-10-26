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Iskusni nemački košarkaš Denis Šruder ispisao je nove stranice istorije NBA lige, postavši prvi košarkaš ikada koji je ubacio najmanje 25 poena nastupajući za čak devet različitih franšiza.

As Šarlot Hornetsa nastavio je da pomera rekorde u svojoj 14. godini u najjačem košarkaškom takmičenju na svetu. Do ovog jedinstvenog podviga došao je u trijumfu svog tima nad Majami Hitom (115:110), koji je predvodio sa 25 ubačenih poena, šest uhvaćenih lopti i četiri uspešna proigravanja, dokazavši da i u 33. godini predstavlja ozbiljnu ofanzivnu pretnju.

1/4 Vidi galeriju Denis Šruder, Franc Vagner, Džordan Lojd i Kristaps Porzingis Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcin Bulanda / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema statističkim podacima platforme „StatMuse”, nijedan igrač u istoriji najkvalitetnije lige planete pre nemačkog reprezentativca nije zabeležio takav učinak u dresovima devet različitih klubova.

Šruder je pred početak sezone zadužio opremu Šarlota, što mu je čak 12. franšiza u NBA karijeri. U novom timu ekspresno se nametnuo kao ključni oslonac spoljne linije, posebno usled kadrovskih problema i izostanaka dvojice važnih bekova, Kona Knupela i Kobija Vajta.