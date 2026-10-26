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Partizan je predstavio novog-starog trenera Aleksandra Stanojevića koji će preuzeti ekipu nakon odlaska Saše Ilića.

Na konferenciji za medije povodom povratka u Humsku, stiglo je pitanje o uslovima koje je novi trener tražio da bi ponovo došao.

Sportski direktor Radosav Petrović je insistirao da on bude taj koji će prvi odgovoriti na pitanje.

"Sale nije postavljao nikakve uslove. Zbog specifičnosti trenutka nismo imali puno vremena. Trebala nam je trenutna reakcija, o uslovima u ugovoru smo pričali dva minuta. To smo ostavili za neko drugo vreme. To ga je najmanje zanimalo, odmah smo prešli na temu igračkog kadra, zdravstvenog biltena, kako da pokrenemo stvar... Akcenat je bio na sledeća dva, tri dana i na prvu utakmicu", rekao je Petrović i dodao:

"Kada sam ga pozvao, njegov savet je bio da je potrebno novo lice, sveža krv. Nismo decva, svesni smo svega, ali nam je bio potreban neko ko može da pokrene stvari. Siguran sam da Sale može da nas pokrene i da ćemo imati razloga da se ponovo zajedno radujemo".

Dugoročni plan - ne ide...

Usledio je i odgovor Stanojevića.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

"Kad dođete četvrti put i razmišljate o dugoročnom planu, ne ide. došao sam da probam da rešim situaciju. ljudi vole da budu nova lica, novi ljudi, to sam pričao sa njima i očekivao. Trenutna rezultatska situacija je dovela do toga. Posle šta će biti, Videćemo", poručio je Aleksandar Stanojević.

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