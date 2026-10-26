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Nema sumnje da će se o ovom golu pričati kada bude vreme za dodelu Puškaš nagrade za najlepši gol.

Himenez je oduševio Italiju i Evropu pogotkom na utakmici protiv Intera.

Njegov udarac u 65. minutu utakmice na stadionu "Đuzepe Meaca" je bio perfektan iz ni malo lake pozicije.

Najbolje je da sami pogledate kako je to izgledalo:

Preokret Intera

Himenezov pogodak je bio vodeći za ekipu iz Firence na gostovanju u okviru osmog kola Serije A.

I, delovalo je da će Fiorentina šokirati Inter, pošto je imala prednost sve do same završnice utakmice, odnosno do nadoknade vremena.

Ali tada je došlo do velikog preokreta.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Inter - Fiorentina Foto: MATTEO BAZZI/ANSA

Markus Tiram je u 91. minutu izjednačio na 1:1, a Pjotr Zjelinski je u 97. minutu sa bele tačke doneo pobedu Interu koji je tako zadržao deobu prvog mesta sa Laciom, pošto obe ekipe imaju 22 boda.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Inter - Fiorentina:

Bonus video: