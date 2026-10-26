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Fudbalski klub Partizan danas je i zvanično predstavio Aleksandra Stanojevića kao novog trenera, koji tako započinje svoj četvrti mandat na klupi crno-belih.

Stanojević je na mestu šefa stručnog štaba zamenio Sašu Ilića koji je sporazumno raskinuo ugovor sa klubom posle serije loših rezultata na početku nove sezone.

On je potpisao ugovor do kraja takmičarske sezone 2026/27, uz opciju produžetka saradnje za još jednu sezonu.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Stanojević je imao opširnu konferenciju za medije, pričao je o brojnim temama, a između ostalog, otkrio je i šta ga je upitao čuveni srpski trener Marko Nikolić.

"Naš najbolji srpski trener me je pitao da li osećam u stomaku i da li dolazim. Rekao sam mu da ne znam još i da osećam u stomaku. Dao sam mu odgovor i pre nego direktoru. Rekao mi je samo - srećno. Naravno, pričam o Marku Nikoliću" rekao je Stanojević na konferenciji.