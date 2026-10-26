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Slovenački superstar Luka Dončić priredio je košarkaški šou protiv Jute, pogodio osam trojki i predvodio veliki preokret Lejkersa. Njegove majstorije, posebno u završnici meča, ostavile su navijače bez daha!

Podsetimo, Lejkersi su prethodne noći savladali Jutu rezultatom 132:123, a čudesni Slovenac meč je završio sa 52 postignuta poena!

Dončić je utakmicu završio sa 52 poena, deset asistencija i osam skokova. Iz igre je šutirao 17/30, pogodio osam trojki iz 18 pokušaja i bio precizan u deset od 11 slobodnih bacanja.

Luka Dončić na meču protiv Jute Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Nakon meča je rekao:

"Moramo da budemo čvrsti i igramo s više kontakta u odbrani, a onda da istrčimo i igramo najbolje što znamo. Izvlačimo pouke, ali ne smemo više ovako da počinjemo utakmice", rekao je Dončić i potom dodao:

"Pokazali smo mnogo karaktera i srca. Na gostovanju ste, gubite dvadesetak razlike i lako možete da odustanete. Ali ostali smo u utakmici, razgovarali smo jedni s drugima. Mislim da smo pokazali veliki potencijal – vratili smo se i svi smo bili potpuno usredsređeni", poručio je Slovenac.

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