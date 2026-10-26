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Bek Barselone Ćavi Espart nije dobro prošao u duelu sa Oreljanom Čuamenijem i čeka ga duža pauza.

Katalonski klub potvrdio je danas da će Ćavi Espart pauzirati gotovo dva meseca, odnosno da će se u najboljem slučaju vratiti za sedam sedmica.

To znači da će Ćavi Espart propustiti preostale tri utakmice do reprezentativne pauze, proti Alavesa i Aston Vile na "Kamp nou", odnosno gostovanje Atletiko Madridu, kao i mečeve protiv Viljareala, Sabaha i Deportivo La Korunje, a male su šanse da bude spreman i za veliki derbi sa Mančester sitijem 8. decembra.

1/6 Vidi galeriju FK Barselona Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovo je veliki udarac za Hansija Flika ako se zna da su povređeni i Erik Garsija, Žil Kunde i Andreas Kristensen, a od pomenute trojice jedino bi Francuz mogao da zaigra pre novembarske pauze. Plan je da Erik Garsija i Kristensen budu spremni odmah posle novembarske pauze.

Očekuje se da ponovo šansu dobije Alehandro Balde koji je do sada bio praktično precrtan i na transfer listi za zimski prelazni rok.

Kurir sport / Sportske.net