UŽIVO, VIDEO! CRVENA ZVEZDA - PJUNIK (20.45)! Crveno-beli startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde od 20.45 časova igraju prvu utakmicu u Evropi u novoj sezoni.

POTENCIJALNI SASTAVI CRVENA ZVEZDA - PJUNIK Stadion: Rajko Mitić Sudija: Artur Diaš (Portugalija) CRVENA ZVEZDA: Borjan - Eraković, Milunović, Dragović, Rodić - Kanga, Kangva - Bukari, Ivanić, Katai - Pešić. Trener: Dejan Stanković PJUNIK: Jurčenko - Gonzales, Kovalenko, Gajić, Žuninjo - Andre Luiz, Zambrano - Davidjan, Dašjan, Harutujunjan - Otubanjo. Trener: Egiše Melikjan

Utakmica na stadionu “Rajko Mitić“ počinje u 20.45 uz direktan prenos na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1. Naravno, na našem portalu možete uživo pratiti tok meča, rezultat i sve zanimljivosti sa popularne Marakane.

Rival timu Dejana Stankovića na stadionu "Rajko Mitić" je jermenski Pjunik u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda je na sjajan način otvorila sezonu, ima četiri ubedljive pobede u srpskom prvenstvu, pa i večeras ima ulogu velikog favorita.

- Završni cilj je prolaz, a kako ćemo doći do toga me previše ne zanima. Bitno je da ispunimo cilj, a ako se to desi, bavićemo se onim što nas čeka dalje. Za nas je treće kolo kvalifikacija presudno, ovih 180 minuta je mnogo bitno za klub i za sve one koji su tu, navijače... Moramo da budemo strpljivi. Ko igra u gostima i nije favorit čeka kontru, činjenica je da je Pjunik postigao golove iz grešaka rivala u Luksemburgu, ali i to treba da se zasluži. Radili su celu utakmicu, bili čvrsti, organizovani, nisu im dozvolili da igraju. Očekujem jak otpor, na nama je da to slomimo i uzmemo utakmicu pod kontrolu, vodimo računa o igri iza lopte, o drugoj lopti, kontri, polukontri, o prenosnim loptama rivala - poručio je Dejan Stanković.

