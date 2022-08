OVO JE PRESUDAN MEČ ZA CRVENU ZVEZDU: Dejan Stanković bez okolišanja, svestan važnosti utakmice protiv Pjunika

Fudbaleri Crvene zvezde ovosezonski evropski put započinju sutra od 20 časova i 45 minuta utakmicom protiv Pjunika, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Svi igraju fudbal, videli smo po brojnim iznenađenjima koja su se desila. Dosta smo radili i pripremali se za kvalifikacije, tako da znamo šta nas očekuje. Dobro smo analizirali Pjunik, reč je o ekipi koja dosta menja igrače i sistem u toku igre, tako da ćemo biti spremni na svako pitanje koje nam budu zadali. Poštujemo i cenimo svakog, poseban respekt ide za evropske utakmice, ali domaćini smo, očekujemo pun stadion i dobru podršku koja nikad nije izostala i zajedno sa našim navijačima uradićemo sve da prođemo - počeo je Stanković.

Upoznat je trener Crvene zvezde dobro sa Pjunikom i jermenskim fudbalom.

- Upoznat sam sa jermenskim fudbalom, dok sam radio na razvoju u UEFA bio sam čest gost i pratio mlade igrače od 14, 15 godina koji su se spremali za sve ono što ih čeka u seniorima. Ima tu dosta talenata, ali i stranaca koji konkretno u ekipi Pjunika čine celinu. Trener dosta "skriva" startnu postavu, i u skladu s tim "skriva" i formaciju i pozicije igrača, ali mi smo spremni na svako iznenađenje. Poštujemo svakog, ali igramo kod kuće i prihvatamo ulogu favorita, ali ćemo sa dosta strpljenja i pameti ući u meč.

foto: Starsport

Nastoji Zvezda da iz godine u godinu bude sve bolja.

- Može da se diskutuje da li smo bolji ili gori nego prošle godine, ali težimo ka tome da napredujemo i da učimo na greškama. Radili smo jako i spremali se za ovo. Pričali smo o tome i pre i tokom i posle priprema, i možda na nekim od tih kontrolnih utakmica nismo fizički izgledali kako smo zamislili i to se na terenu osetilo, ali znali smo koji je naš cilj i čemu težimo. Zadovoljan sam otvaranjem prvenstva, kako smo igrali, fizičkom spremom, novajlijama koji su pre svega dobri momci i inteligenti igrači, te su se brzo uklopili u sistem. Shvatili su gde su došli, koje su ambicije i koliko je Zvezda velika. Očekujem još više od njihi kako bi pisali istoriju kluba, ali nijedan meč neće biti lak i nemojmo da se zavaravamo da je ime protivnika dobijena utakmica. Svi volimo da kažemo da će biti lako, ali teren je merilo. Uzimamo ulogu favorita, ali niko unapred neće izgubiti utakmicu. Videli smo Pjunik protiv Didelanža, i to da je kod kuće izgubio 0:1, ali smo svi u stručnom štabu bili složni oko toga da će Jermeni proći dalje, jer su se pokazali organizovanije i "gladnije" od rivala, što se videlo u revanšu. Činjenica je da su tri gola u Luksemburgu postigli posle direktnih kikseva odbrane rivala, ali nećemo nikog potcenjivati.

Apostrofira šef stručnog štaba Zvezde ovu rundu takmičenja kao presudnu.

- Završni cilj je prolaz, a kako ćemo doći do toga me previše ne zanima. Bitno je da ispunimo cilj, a ako se to desi, bavićemo se onim što nas čeka dalje. Međutim, za nas je ovo treće kolo presudno, ovih 180 minuta je mnogo bitno za klub i za sve one koji su u klubu, za navijače... Moramo biti strpljivi, sigurno neko ko igra u gostima čeka kontru i činjenica je da su postigli golove iz grešaka rivala, ali i to treba zaslužiti. Radili su celu utakmicu, bili strpljivi, čvrsti, organizovani, nisu im dozvolili da igraju. Očekujem jak otpor, na nama je da to slomimo i uzmemo utakmicu pod kontrolu, te da vodimo računa o igri iza lopte, o drugoj lopti, kontri, polukontri, o prenosnim loptama rivala. Sve u svemu, protiv nas su i Radnički, Mladost i Radnik igrali tako i pokušavali, ali sve zavisi kakvi ćemo mi biti i kako ćemo stajati iza lopte. Nije to stvar igrača koji počinju, već organizacije i preventivne odbrane.

foto: www.crvenazvezdafk.com

U redovima Pjunika igraju čak četvorica srpskih internacionalaca.

- Biće im sigurno lepo da dođu na punu Marakanu i da osete atmosferu, pogotovo kad se igra evropska utakmica. Žao mi je samo što su u protivničkoj ekipi.

Strahinja Eraković se oporavio od povrede.

- Trenirao je juče, treniraće danas, ako ne bude iznenađenja, trebalo bi da igra.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Forma napadača Crvene zvezde može samo da raduje Stankovića. Milan Pavkov ili Aleksandar Pešić spremni su za startnih 11.

- Dosta puta smo igrali sa dva napadača prošle godine kada smo hteli da idemo na direktan rezultat od početka meča. Bila je formacija u rombu sa dva špica, a sigurno ćemo i budućnosti tako igrati nekad, ali težimo ka tome da imamo ravnotežu u ekipi. Kada igraju dva napadača, nešto se menja u veznom redu, da se ne trpi, ali biće prilike da tako nastupimo - podvukao je Stanković.

Kurir sport