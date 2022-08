DA POKAŽEMO KOLIKO VOLIMO ZVEZDU! Delije u akciji: Svi na stadion u crveno-belom!

Navijači Crvene zvezde poslednjih nekoliko dana pozivaju pristalice crveno-belih da na meč protiv Pjunika svi dođu u dresovima kluba, a danas su dodatno obrazložili ideju, koja ima za cilj da pokaže koliko se vole klub i sport.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Verujemo da je naš poziv stigao do svakog zvezdaša i da će sutra svi na stadionu biti u Zvezdinim dresovima. Mnogi imaju stare dresove, ko nema sigurno može da pozajmi od drugara - navodi se u saopštenju Delija.

Najveći cilj ove akcije je da sami sebi pokažemo da je "sever" nastao od ljudi koji vole sport i Zvezdu, navode najvatrenije pristalice srpskog šampiona.

- Ko nije trčao u dresu našeg kluba kao klinac po terenu iza zgrade ili nije trenirao ili nije nikad obukao dres, a ima 15-20-30 godina sigurno ima problem sa pojmom „VOLETI KLUB“. Mnoge situacije pokazuju da nama očigledno nedostaje ta osnova i temelj za koji mi mislimo da se podrazumeva, što uopšte nije tako. A bez jakog temelja koji se zasniva na privrženosti klubu, teško da možemo da imamo pravu navijačku tribinu kakvu želimo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Živimo u vremenu gde se svakodnevno svašta meša sa pojmom „ NAVIJAČ“ i non-stop se za navijače vezuju neke priče, od kojih nešto i jeste tačno, dodaju oni.

- Baš iz tog razloga želimo da napravimo bekstvo u nešto pravo i iskreno, da pokažemo da u našim životima Crvena zvezda nije izlet, nije "odskočna daska", nego da je to naš život i da ga tako živimo od prvih dana. Dobar ispit da jednu ultras tribinu pretvorimo u zvezdašku i da ceo stadion to prihvati.

- Već do sada ova akcija je doprinela da se u ljudima probudi pravo zvezdaštvo - danima se priča ko je kako došao do prvog dresa, ko ima čiji dres, ljudi su sami pravili pozive sa temom zvezdinih dresova... To je ono što želimo i nadamo se da ćemo sutra uveč na Marakani imati lepu sliku koreografiju od 50.000 zvezdaša u dresovima. Umesto najlona, balona ili slično sutra je svako od nas u dresu Crvene Zvezde deo koreografije. U navijačkom svetu to niko nije video ni doživeo.

Cilj ove akcije nije vraćanje dresova na tribinu. Igrači nose dresove, tribina ima svoj način oblačenja, ali ovo je totalno druga konotacija i ovako bi, sa vremena na vreme, trebalo raditi stvari koje indirektno povlače tu Zvezdašku crtu i daju svemu smisao, zaključuju navijači Zvezde.

Kurir sport