ČAKAR PRED ČUKARIČKI: Bela zastava nije u mojoj, kao ni u krvi ove ekipe i kluba

Trener fudbalera Novog Pazara Damir Čakar rekao je danas da njegovoj ekipi u 17. kolu Super lige Srbije predstoji ozbiljno gostovanje Čukaričkom, ali da uvek postoji pravo na nadu.

"Posle Partizana i Crvene zvezde, u našoj ligi pripadaju top grupi. Dobro su namešteni, tako i igraju. Isticanje 'bele zastave' nije u mojoj krvi, ni u krvi ove ekipe i kluba. Ne daj bože da na utakmicu odemo bez ambicija. Idemo da odigramo muški, da se isprsimo. Videćemo za šta će to da bude dovoljno", rekao je Čakar.

Čukarički je četvrti na tabeli elitnog takmičenja sa 30 bodova, tri više od petoplasiranog Novog Pazara.

Čakar se osvrnuo na trenerski debi i poslednju podelu bodova sa Voždovcem u Novom Pazaru (0:0).

"Jako mi je žao što nismo osvojili tri boda. Krivo mi je zbog navijača. Imali su velika očekivanja, ali falio je gol. Posle utakmice sam rekao da smo bili bolji za gol, ali gledajući snimak uverio sam se da smo bili bolji i za više. Jednostavno, to je fudbal. Lopta te večeri nije htela u mrežu i to moramo da arhiviramo. Idemo dalje", naveo je Čakar.

On je ocenio daČukarički rivalima preti sa više strana i dodao da izuzetno poštuje najboljeg strelca tima sa Banovog brda Muhameda Badamosija.

"Jedan je od najopasnijih igrača, ne samo u Čukaričkom, nego u kompletnoj ligi. Hendikepirani smo. Da je Slobodan Rubežić tu, ne bih imao toliko briga. Naš štoper je u vrlo dobroj formi, mlad i nadolazi. Po meni, može da igra ozbiljan fudbal u budućnosti. Momci koji budu izašli na teren, moraju da pruže maksimum", kazao je Čakar.

Rubežić će pauzirati zbog žutih kartona, a Bojica Nikčević i Mitar Ergelaš zbog klauzula u ugovorima, dok je najefikasniji igrač Pazaraca Andrija Majdevac povredjen.

"Razmišljam i o promeni formacije. Bilo je toga i pred Voždovac, ali izostanci su nam pravili problem, pa nisam smeo i želeo da nešto menjam. Videćemo da li ću to da uradim protiv Čukaričkog. Dosta pehova zadesilo nas je u kratkom periodu. Evo, već je 17. kolo i ekipa je ušla u crveno. Momci su umorni i iscedjeni. Sve je to normalno u fudbalu", ocenio je Čakar.

"Moramo da računamo i na igrače koji do sad nisu igrali, a pokazali su da mogu. Mislim tu na Vahida Zimonjića, koji je odigrao odlično protiv Voždovca, kao i na Miljana Momčilovića. Svi su u igri. Svako mora da doprinese, kako bismo ovo izgurali do kraja", dodao je on.

Čukarički i Novi Pazar igraju u subotu od 16 časova na Banovom brdu.

Beta