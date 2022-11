PETRIĆ POSLE POBEDE PARTIZANA: Igrači su sve ovo izneli, njima sve čestitke!

Trener fudbalera PartizanaGordan Petrić rekao je da je njegov tim bolje odigrao protiv Novog Pazara u odnosu na meč prošlog kola, ali i da mu je žao zbog povreda i umora igrača.

"Bili smo bolji danas nego protiv Spartaka (0:1) to se i videlo. Mogli smo u prvom poluvremenu možda da damo koji gol, ali ono što je žao je da su se igrači stvarno istrošili. Videli ste i Rikardo (Gomeš) se povredio, Terza (Nikola) mali se juče povredio na treningu i Traore (Hamidu) na zagrevanju se povredio, to je zamor materijala. Meni je žao što se to desilo i to je ono što nisam hteo da se desi sa tim igračima, pošto su stvarno pružili maksimum u ova dva meseca. Dobro je što je odmor i što mogu da se oporave", rekao je Petrić za Arenu sport.

Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu ekipu Novog Pazara sa 1:0, u utakmici 19. kola Super lige Srbije.

Partizan je prvi deo sezone završio na drugom mestu sa 43 boda i ima 10 bodova manje u odnosu na vodeću Crvenu zvezdu.

Novi Pazar je na šestom mestu Super lige Srbije sa 31 bodom.

Petrić je dodao da će biti vremena za analizu učinjenog u prethodnom periodu.

"Ono što mogu da kažem, što sam rekao na prvoj utakmici kada sam došao i na ovoj sad poslednjoj, da su igrači ti koji su sve ovo izveli i njima sve čestitke", zaključio je Petrić.

Super liga Srbija se nastavlja početkom februara, kada će Partizan gostovati Napretku, a Novi Pazar će na svom terenu igrati protiv TSC-a.

Kurir sport