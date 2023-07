DULJAJ NAJAVIO BOLJI PARTIZAN: Trener crno-belih obećao pojačanja!

Trener Partizana Igor Duljaj bio je zadovoljan nakkon ubedljive pobede Partizana protiv slovenačke Pesnice sa 5:0 na pripremama na Pohorju.

Nažalost, najjači utisak posle ovog meča je povreda kolena koju je mladi krilni fudbaler Janko Jevremović doživeo posle pola sata igre .

''Po onome što smo videli, voleo bih da grešim, ali radi se o ozbiljnoj povredi. Videćemo još posle snimka. Stvarno mi je žao, to je igrač na početku svoje karijere. To mi je ostalo u glavi posle ove utakmice koja i nije bila toliko bitna.Gledali smo da damo šansu mladim igračima, a neki od njih su je iskoristili, poput Trifunovića, Terzića...'', rekao je Duljaj.

Zanimljivo je da je Partizan svih pet golova dao u drugom poluvrenenu.

''Neki put je teško kontrolisati rezultat, ali dobro je ako kontrolišete igru. Imali smo šanse, ali je realizacija bila loša. Još lošije bi bilo da nismo ulazili u šanse. Bilo je nekih poteza više, to nije dopustivo za Partizan, i to ćemo rešavati u hodu'', rekao je on.

Od novajlija danas je nastupio samo levi bek Nikola Antić, a tek se očekuju Šćekić, Nikolić, golman Jovanović i Kanute. Ipak, Duljaj je nagovestio da se spisak pojačanja tu neće završiti.

''Očekujemo bolji Partizan, potrebni su nam igrači i biće još pojačanja'', poručio je on u razgovoru za TV Arena sport.

