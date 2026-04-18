Herardo Alberto Bedoja Munjera možda nije ostavio veliki trag u svetu fudbala, ali njegovo ime zna gotovo svaki dobar poznavalac ovog sporta.

Bedoja je toko 20-godišnje karijere promeno desetak klubova, od poznatijih je igrao za Deportivo Kali, Rasing, Boku juniors, Atletiko Nasional, Santa Fe. Bio je reprezentativac Kolumbije punih devet godina, od 2000. do 2009. godine, i upisao 49 nastupa i četiri gola. Bio je deo reprezentacije kada je jedan jedini put osvojila Kopa Ameriku 2001. godine.

Rasingu je posle 35 godina 2001. godine doneo titulu golom protiv River Plejta.

Isto se ponovilo i dok je nastupao za Santa Fe. Ovom klubu je 2012. godine golom doneo titulu posle 37 godina posta.

Po završetku igračke karijere 2016. godine je postao trener.

No, svi ovi podaci nisu u prvom planu kada je njegova biografija u pitanju.

Bedoja je ljubiteljima fudbala ostao u sećanju kao rekorder po broju dobijenih crvenih kartona tokom karijere.

Dobio ih je čak 46! I bili su posledica zaista grubih, pa i brutalnih startova, poput onog kada je protivničkog rivala divljački nagazio kopačkom po čelu. Dobio je čak 15 utakmica suspenzije.

Navijači bi rekli "mesar", no Bedoja je tokom karijere bio poznat kao "general" i "zver".

Ali, ako ste mislili da je to sve, prevarili ste se.

Vrhunac je bio kada je u prvoj utakmici kao trener dobio crveni karton posle samo 21 minuta. I to kao pomoćni trener ekipe!

Teško je da će neko u skorije vreme oboriti njegov neslavni rekord.

Najbliži mu je bio Serhio Ramos koji je u karijeri imao 26 isključenja.

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot