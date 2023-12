"KOJI JE USLOV DA NEKO BUDE ŠAMPION? RECITE MI!" Burno obraćanje Igora Duljaja: U ovo vreme su nekoga čak proglasili šampionom...

Trener Partizana, Igor Duljaj, imao je zanimljiv pogled na utakmicu protiv Radničkog.

Kragujevčani su u Humskoj postigli tri gola i osvojili bod, zbog čega Duljaj svakako ne može da bude zadovoljan.

Partizan sada, pred večiti derbi koji je na programu u sredu, ima dva boda manje od Crvene zvezde.

- Rezultat ne može da bude popularan, kada date tri gola, a niste pobedili. Možda bi sve bilo drugačije da je Aldo postigao gol u prvom minutu. Ipak, to ne bi smelo da bude opravdanje. Da li je ekipa pod nekim stresom ili pritiskom, ne znam. Ovakve utakmice se dešavaju. Radničkom čestitam na neverovatnoj borbi za svaku loptu. Ako ovako nastave, završiće malo više na tabeli. Ono što je simptomatično jeste to da su imali trojicu ili četvoricu igrača koji su imali po tri kartona i želeli su da čiste kartone protiv nas. Ne znam da li to da shvatim kao poštovanje prema nama ili nešto drugo. Ostvarili su cilj, a to je da Partizan danas ne pobedi i čestitam im na tome - rekao je Duljaj.

Mnogo individualnih grešaka je napravio Partizan protiv Radničkog. Kiks Siniše Saničanina prethodio je trećem pogotku.

- Šta god da kažem, uvek ću da zaštitim igrača. Greške su sastavni deo fudbala. Nije lako igraču, mislim na Saničanina. To je moja krivica, moja odgovornost za svaki loš rezultat. Sad neko može da kaže da 'ako si odgovoran, onda napusti poziciju trenera Partizana'. To nije nikakav problem, tako da ne treba praviti veliku dramu oko svega toga, pošto smo postigli mnogo više nego što su mnogi mislili s obzirom na okolnosti koje su prisutne u srpskom fudbalu. Idemo dalje, da se borimo pošteno kako znamo i umemo - rekao je Duljaj i dodao:

- Mi se za svaku utakmicu pripremamo da nam je teško. Šta je lako kad je Partizan u pitanju? Dajte mi jednu olakšavajuću okolnost. Koji je uslov da neko bude šampion? Dajte mi tri uslova da bismo postigli to što mnogi misle da možemo. Dajte mi jedan uslov koji treba da budemo šampioni? Dajte mi! Moja odgovornost je velika, ali protiv igrača i ekipe nećete da me vidite. Ako treba neko da ispašta, to sam onda ja. Ovi momci su uradili mnoge stvari, mnogo puta su se vraćali iz mrtvih i obradovali navijače. U prošlosti su u ovo vreme čak nekoga proglasili šampionom, sad je već malo to problem.

Otkrio je trener crno-belih i sa kakvim problemima se susreo Nemanja Nikolić.

- Nemanja Nikolić ima jednu ogrmonu želju da pruži Partizanu mnogo. On je maltene mesec dana imao upalu pluća. Videli ste i danas, on kašlje, nije čak ni trenirao. Dobio je dozvlu lekara pošto su pluća čista. Postoji jedna stvar koju niko ne može da pobedi, a to je ljubav prema Partizanu. Ona je neuništiva. Nemojte da vas čudi njihovo ponašanje i zalaganje na terenu kada je Partizan u pitanju - zaključio je Igor Duljaj.

Kurir sport/Mozzart sport

