"Bila nam je potrebna jedna ovakva utakmica. Atmosfera je bila fantastična protiv domaćina, koji je dao maksimum, pre svega u smislu odbrane. Važna utakmica za nas, ne u smislu rezultata. Uvek je malo bolje pobediti nego izgubiti, ne znam da li je bolje, ali eto pobedili smo. Najvažnije je da smo odigrali od početka priprema ozbiljnu utakmicu protiv kandidata za medalje. Možda ćemo se negde sresti, najbolje ekipe se uvek negde sretnu kad prođu te kvalifikacije. Dobro smo izabrali, da igramo sa njima, da vidimo gde se nalazimo. Moramo puno da radimo, pre svega na uigravanju. Dali smo maksimum u odbrani, to moram da priznam i zato smo imali veliki broj poena. Sve polazi i završava se odnosom u odbrani. Momci su dali maksimum i istrošili su se puno", rekao je Svetislav Pešić za Sportal.