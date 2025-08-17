Slušaj vest

Ljubitelje košarke šokirao je snimak nastao po završetku utakmice Grčka - Crna Gora (69:61) u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

Najbolji grčki reprezentativac Janis Adetokumbo prišao je saigračima koji su slavili pobedu i divljački udario Janulica Larencakisa.

Janis Adetokumbo NBA zvezda Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Pola dana ili nešto duže, svet je ostao uskraćen za pozadinu i objašnjenje onoga što su videli.

Pojavile su se i brojne spekulacije.

Dan kasnije pojavio se snimak iz drugog ugla koji baca novo svetlo na ovaj slučaj. Kao što može da se vidi Larencakis se odmah nasmejao nakon udarca, isto to je uradio i ostatak grčkog tima, što ide u prilog tezi da se radi o nekoj internoj šali.

Da je tako potvrđuje još jedan snimak koji se pojavio na društvenim mrežama. Snimak je nastao 2013. godine, a tada je Larencakis udario Adetokumba na sličan način.

S obzirom da su njih dvojica odrasli zajedno i u reprezentaciji su od 2013. godine, ispostavilo se da je to nihova interna šala. Doduše, ni malo prijatna za gledanje.

