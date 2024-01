"ŠTO SE SALDANJE TIČE..." Kralj odgovorio na pitanje koje zanima sve navijače Partizana - evo da li napadač ostaje u Humskoj!

Fudbaleri Partizana danas su "upalili motore", odnosno započeli pripreme za nastavak sezone.

Novinarima se obratio i sportski direktor kluba iz Humske ulice, Ivica Kralj.

- Posla uvek ima. Mislim da neće biti nekih preteranih aktivnosti. Letos smo doveli 11 pojačanja. Sada će biti dopunske selekcije, jednog ili dvojice igrača. Neće biti puno dolazaka. Znate kako, mi smo napravili analizu prethodnog dela, prethodnih šest meseci. Trener je izneo svoj stav gde bi trebalo da se pojačamo, bočno i krilni napadač. Letos smo napravili ozbiljan prelazni rok i sada bi bilo preterano da dovedemo više od jednog ili dvojice igrača - rekao je Kralj i potom dodao:

- Ponavljam, voleo bih da svi ostanu. Ima kontakata i interesovanja, ali naši ciljevi se znaju i bilo bi dobro a svi ostanu. Postoji mogućnost da neko ode, ali, mislim niko od ovih koji su došli pre šest meseci. Mi svakodnevno radimo, skautiramo, gledmao igrače i gledmao šta je nama prihvatljivo. Ima puno igrača koji su interesantni partizanu, a koliko možemo sebi da priuštimo, to ćemo videti. Ali, kao što sam rekao, imamo kvalitetne igrače iz omladinske škole i to bi trebalo da bude baza za budućnost.

Navijače Partizana interesuje hoće li Mateus Saldanja i na proleće nositi dres Parnog valjka.

- Što se Saldanje tiče, mene interesuje da ova ekipa ostane naokupu. To je moja želja. Međutim, kako sada stvari stoje, Saldanja nije na prodaju. To je bitan igrač za nas i odluka kluba je da on ostane. On ostaje u Partizanu. Jedino, ako dođe neka ponuda koja ne može da se odbije, ali on ostaje u klubu za sada.

