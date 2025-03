-TSC je ove godine dočekao proleće u Evropi, što je ogroman uspeh, međutim, takmičenje na više frontova ih je koštalo rezultata u domaćem prvenstvu. Bilo je i smena trenera, međutim, sada su sve snage usmerili na prvenstvo i osvajanje bodova, koji su im preko potrebni za plej – of. Radi se o ekipi koja ima individualni kvalitet i sa novim šefom stručnog štaba su, pogotovo u poslednje dve utakmice, pokazali i kolektivni kvalitet, koji su pokazivali u Evropi. Samim tim, očekuje nas izuzetno teška utakmica, posebno jer na TSC areni, tom prelepom zdanju, nismo nikad uspeli da pobedimo, a nama će, inače svaka utakmica do kraja biti teška. Duel sa Čukaričkim nam je podigao samopouzdanje i to prvo poluvreme treba da bude model, koji ćemo pokušavati da ponavljamo iz utakmice u utakmicu i to u oba poluvremena. Što se tiče sastava imamo jednu dilemu, zbog lakše povrede jednog igrača, ali kao i na prethodnoj utakmici, svi su u konkurenciji – istakao je na konferenciji za medije Mladen Dodić, vd šefa stručnog štaba.