"Pokazao nam je put, bilo je jako važno to što je smanjio vođstvo Intera na 1:2. On je fantastičan igrač i njegov kvalitet se prepozna u bitnim mečevima. Sjajno je imati ga ovde", kazao je Flik.

"Predstoji nam revanš utakmica i moramo da pobedimo u njoj. To je finale pre finala. Imamo 90 minuta da stignemo do finala, to nam je cilj. Imamo šansu", rekao je trener Barselone.