- Dočekali smo i premijeru na našem stadionu u prvenstvu. Izuzetno se radujemo prvoj utakmici kod kuće, posle gostovanja. Sama ta činjenica, uz to da smo uspešno prošli rundu evropskog takmičenje, plus termin od 21 i očekivanu prijatnu atmosferu što se tiče vremenskih uslova, nadam se da će dovesti do toga da imamo približno sličan ambijent što se tiče navijača kao što je bilo na prethodnoj utakmici. Radujemo se i s nestrpljenjem čekamo utakmicu, a potpuni fokus je na Radničkom. Čeka nas vrlo zahtevna utakmica protiv tima koji je već dve sezone zasluženo u vrhu srpskog fudbala i nastaviće da bude tako. Jako dobra selekcija, malo se promenio tim, koji igra intenzivno, bez obzira na turbulencije i mogućom promenom trenera. Sigurno nas čeka zahtevna utakmica i motivisan protivnik.