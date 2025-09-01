Selektor naših fudbalera se obraća Srbiji pred mečeve sa Letonijom i Engleskom.
PIKSI SE OBRAĆA SRBIJI PRED MEČEVE SA LETONIJOM I ENGLESKOM! Pratite uživo konferenciju selektora Orlova!
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi, obratiće se danas novinarima pred predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu.
"Orlovi" će utakmicu protiv Letonije igrati u gostima od 15.00 časova 6. septembra, a onda će tri dana kasnije, 9. septembra na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45 časova dočekati Englesku.
Tekstualni prenos Piksijeve konferencije možete da pratite na našem sajtu!
