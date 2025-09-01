Svi događaji
10:00

Bitan igrač Engleske propušta meč sa Srbijom!

FANTASTIČNA VEST ZA SRBIJU! Jedan od najboljih fudbalera Engleske propušta meč protiv Orlova!
10:00

Da li vam se sviđaju novi dresovi?

NEMA VIŠE CRVENE BOJE! Ovo su novi dresovi fudbalera Srbije! FSS promovisao opremu za "orlove" - vraćen stari grb i plava boja... (FOTO/VIDEO)
10:00

Kakvi su Englezi?

KO TO UDARA NA PIKSIJEVE "ORLOVE"? Englezi objavili moćan spisak za duel sa Srbijom!
9:58

Spisak za predstojeće dve utakmice!

PIKSI OBJAVIO KONAČAN SPISAK ZA ENGLEZE: Nema Milinković-Savića, tu je jedno veliko iznenađenje!
9:57

Konferencija počinje u 11 sati!