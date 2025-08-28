Slušaj vest

Na ekskluzivnom događaju “All in Blue” u Beogradu, pod sloganom "Nova era. Nova boja. Nova energija" održana je svečanost na kojoj je prikazan dizajn koji, kako poručuju iz FSS, spaja tradiciju i inovaciju, simbolizujući fudbalsko nasleđe Srbije, ali i ambicije za budućnost.

1/8 Vidi galeriju Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Foto: Petar Aleksić

Potpisano je i višegodišnje partnerstvo sa globalnom sportskom kompanijom Kapeli sport koja će obezbediti takmičarsku opremu, trening opremu i rekvizite za svih 13 nacionalnih selekcija Srbije - muške, ženske i omladinske.

Fudbaleri reprezentacije Srbije će nove dresove premijerno nositi u predstojećim kvalifikacionim utakmicama za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije 6. septembra u Rigi i protiv Engleske 9. septembra u Beogradu.

Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Izvor: Kurir

Plavi dres, u kom će Srbija dočekati Englesku, na prednjem delu ima uočljiv print, ispunjen detaljima iz srpske tradicije, uključujući pirotsku šaru. Na opremu je vraćen stari grb sa četiri ocila, koji je korišćen dugi niz godina.

Predsednik FSS Dragan Džajić istakao je emotivnu dimenziju povratka plave boje na dres reprezentacije.

Dragan Dzajic na predstavljanju novih dresova Izvor: Kurir

- Plava boja, za mene lično, ima posebnu vrednost i nosi snažnu emociju. U tom dresu sam doživeo najveće uspehe u igračkoj karijeri i mnogo mi je drago što se reprezentacija Srbije vraća tradiciji. Verujem da će i ova generacija stvarati nova sećanja i beležiti istorijske rezultate u novoj opremi - istakao je Džajić.

Branko Radujko na predstavljanju novih dresova Izvor: Kurir

Generalni sekretar FSS Branko Radujko naglasio je da novi dres donosi spoj tradicije i modernog vremena.

- Vraćamo plavu boju koja nas podseća na istorijske trenutke srpskog fudbala. Detalji su pažljivo usklađeni, sa nijansama koje prate boje naše zastave i motivom pirotskog ćilima koji nosi snagu zajedništva i neraskidive veze sa korenima. Posebnu vrednost ima i povratak starog grba, simbola emocije i pripadnosti, koji će dodatno zbližiti igrače i navijače u zajedničkoj borbi za plasman na Svetsko prvenstvo. Saradnja sa kompanijom Kapeli sport donela je jedan od najunosnijih ugovora u istoriji Saveza, a sama činjenica da su SAD, Kanada i Meksiko domaćini narednog Mundijala daje ovoj saradnji dodatnu težinu. Igrači su zadovoljni kvalitetom i tehnologijom izrade, što nam je svakako od izuzetne važnosti. Uvereni smo da ovaj dres donosi novu energiju i postaje obeležje naših ambicija i vere u uspeh nacionalnog tima - poručio je Radujko.