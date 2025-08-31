Slušaj vest

Srpski napadač Dušan Vlahović ponovo je bio strelac za Juventus!

Nakon gola Parmi, Vlahović je ovoga puta pogodio i na gostovanju u Đenovi, a sve na asistenciju Filipa Kostića.

Ovu brinetu voli Dušan Vlahović Foto: Printscreen

Pogledajte kako je to izgledalo:

BONUS VIDEO:

Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Izvor: Kurir