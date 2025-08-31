Srpski napadač Dušan Vlahović i Filip Kostić ponovo blistaju!
majstori
NASTAVLJA DA CEPA MREŽE: Kostić asistirao, Vlahović pocepao mrežu - drže Juventus, a oni žele da ih "najure" (VIDEO)
Slušaj vest
Srpski napadač Dušan Vlahović ponovo je bio strelac za Juventus!
Nakon gola Parmi, Vlahović je ovoga puta pogodio i na gostovanju u Đenovi, a sve na asistenciju Filipa Kostića.
Ovu brinetu voli Dušan Vlahović Foto: Printscreen
Vidi galeriju
Pogledajte kako je to izgledalo:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši