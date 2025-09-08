Fudbaleri Srbije i Engleske snage će odmeriti u utorak od 20.45 na Marakani
Iz minuta u minut
Fudbal
UŽIVO KONFERENCIJA DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA! Selektor Orlova se obraća pred Englesku!
Sutra od 20.45, u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sastaće se fudbaleri Srbije i Engleske, a pred ovaj susret novinarima se obraća selektor Orlova Dragan Stojković Piksi.
Tekstualni prenos konferencije možete pratiti na našem sajtu.
Podsetimo, Orlovi su nedavno osvojili nova tri boda u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto su u Rigi uz dosta muke pobedili Letoniju minimalnim rezultatom 1:0. Naši reprezentativci su iz prve tri utakmice osvojili sedam bodova i tako se učvrstili na drugom mestu na tabeli, uoči dolaska Engleske u glavni grad Srbije.
Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.
Uživo
Reaguj
Komentariši