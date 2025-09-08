Svi događaji
15:45

Livestream konferencije!

15:44

Izjava Strahinje Pavlovića!

AKO BUDEMO TIM, MOGAO BI SUTRA DA NAM SE PONOVI LISABON 2021: Strahinja Pavlović ceni Engleze, ali nema strah od njih!
Strahinja Pavlović

15:44

Marakana će biti krcata!

ENGLEZE ČEKA PAKAO U BEOGRADU! FSS potvrdio: Marakana je rasprodata!
latvia-serbia-755017.JPG

15:44

Tuhelu nije svejedno...

ENGLEZI UPLAŠENI PRED DOLAZAK U BEOGRAD! TUHEL ZABRINUT, PROGOVORIO O ATMOSFERI... Zna šta očekuje njegovu ekipu, ove reči odjekuju pred fudbalski spektakl!
Tomas Tuhel

15:41

Ko sudi sutra?

DELIO JE PRAVDU U FINALU LIGE ŠAMPIONA, SADA DOLAZI U BEOGRAD! UEFA odredila arbitre za meč Srbije i Engleske, stiže jedan od najboljih svetskih sudija!