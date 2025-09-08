Slušaj vest

Engleska reprezentacija ispod svih mogućih očekivanja. Na "Vembliju" su Englezi savladali slabog protivnika iz Andore rezultatom 2:0, ali utisak je da nisi mnogo toga pokazali.

Sada ima sledi naredni izazov u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a to je duel protiv Srbije u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Tomas Tuhel Engleska Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Ben Whitley / PA Images / Profimedia, Action Foto Sport, Action Foto Sport / Alamy / Profimedia

Selektor Engleske, Tomas Tuhel, nije krio zabrinutost nakon meča sa Andorom. U izjavi za medije poručio je da njegov tim mora ozbiljno da podigne nivo igre ukoliko želi da izađe neporažen iz, kako je naglasio, "veoma zahtevnog" gostovanja na stadionu u Beogradu.

“Sada moramo da se dokažemo u Beogradu. Put je da pobedimo i da budemo čvrsti. Očekujemo vrlo emotivan stadion i vatrenu publiku. Ne znamo kakvo će biti stanje terena. Bez izgovora. Igraćemo protiv veoma fizički zahtevnog protivnika. Moramo da podignemo nivo igre i da se prilagodimo okolnostima, da se adaptiramo na rivala i dokažemo da smo snažna grupa na pravom putu. Osećam da smo imali odličnih pet dana, sada imamo još dva da se spremimo za utorak i nadam se da ćemo dokazati da smo spremni. Moramo da prihvatimo ono što nas čeka, fizičku borbu i poteškoće i da dođemo do još jedne pobede“, rekao je Tuhel i potom dodao:

„Napredujemo. Naučio sam mnogo. Međunarodni fudbal je toliko drugačiji od klupskog. Ali idemo napred i veoma sam pozitivan kada je u pitanju ova grupa koja je bila na okupu, način na koji su se ponašali, trenirali i igrali. Apsolutno sam uveren da smo na pravom putu. Uvek je na nama da to i dokažemo“.