Slušaj vest

Sprema se spektakl na Marakani! FSS je potvrdio, stadion Crvene zvezde rasprodat je za meč Srbije i Engleske!

- Ulaznice za utakmicu između Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo su rasprodate! Hvala na ogromnoj podršci! Vidimo se na stadionu „Rajko Mitić” - stoji u objavi Fudbalskog saveza Srbije na Instagramu.

Dakle, Engleze čeka pakao, a naše fudbalere raduje to što će igrati pred punim tribinama.

- Čuo sam da će biti pun stadion što me jako raduje ne krije. Siguran sam da će biti fer i sportsko navijanje, jer mi smo gospoda, tako da verujem da neće biti nikakvih problema. Volimo da igramo u Beogradu, pred našom publikom i jedva čekam da utakmica počne - rekao je Dušan Vlahović, a na njegove reči nadovezao se Nikola Milenković:

-Ništa ne može da ti da vetar u leđa kao publika. Nama ona treba, sada protiv Engleske biće važan adut, ali isto tako čeka nas posle meč sa Albanijom, gde ponovo želimo pune tribine. Zbog toga verujem da će sve proteći fer i korektno. Snaga sa tribina igra veliku ulogu, momci to osećaju.

1/15 Vidi galeriju Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Filip Kostić je bio akter mnogih velikih mečeva, a meč sa Engleskom je jedan od onih koji će biti u fokusu fudbalske Evrope i sveta.

- Raduje nas ogromno interesovanje, čuli smo da su sve karte rasprodate. Meč sa Engleskom donosi poseban naboj, dolazi nam u goste jedna od najboljih selekcija sveta. Respekt i poštovanje svakome, ali vera u sebe i svoje mogućnosti. Na terenu i tribinama. Zajedno možemo mnogo, važno je da sve protekne u najboljem redu, jer u oktobru nas očekuje isto tako važan meč sa Albanijom - istakao je on.

Ulogu publike u velikim mečevima apostrofirao je i Miloš Veljković.

- Ona će protiv Engleske biti naš 12 igrač! Beograd će 9. septembra biti svet, atmosfera na stadionu sjajna. Ovo su utakmice koje se pamte i prepričavaju. Englezi sada, Albanija sutra. Zato je važno da sve prođe u duhu fer pleja, jer želimo i protiv Albanije u oktobru pune tribine. Verujem u najbolji scenario, na terenu i tribinama - zaključio je Miloš Veljković.

Šta vi mislite, ko će slaviti u meču između Srbije i Engleske? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Srbija - Engleska? Srbija 48.57% Engleska 26.19% Biće nerešeno 25.24%

BONUS VIDEO: