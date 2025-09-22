DODELA ZLATNE LOPTE: Jamal ili Dembele pitanje je sada? Piksi i Mijatović na ceremoniji u Parizu!
Večeras je ceremonija dodele Zlatne lopte za 2025. godinu, koja će se održati u pariskom pozorištu "Théâtre du Châtelet" sa početkom u 20 časova.
Stigao je i Usman Dembele
Stigla je i ekspedicija Pari Sen Žermena, ali u znatno smanjenom broju, pošto je trenutno na programu odloženi derbi meč francuskog prvenstva u Marseju. Usman Dembele je tu, povređen je i nije na raspolaganju Luisu Enrikeu.
Tu je i Lamin Jamal
Tu je i glavni kandidat za dobijanje prestižne nagrade , zvezda Barselone Lamin Jamal kao i cela ekspedicija Barselone.
Koje nagrade će biti dodeljene na ceremoniji Zlatne lopte
• Muška Zlatna lopta (najbolji igrač, sezona 2024/25)
• Ženska Zlatna lopta (najbolja igračica, sezona 2024/25)
• Muška Kopa nagrada (najbolji mladi igrač, sezona 2024/25)
• Ženska Kopa nagrada (najbolja mlada igračica, sezona 2024/25)
• Muška Jašin nagrada (najbolji golman, sezona 2024/25)
• Ženska Jašin nagrada (najbolja golmanka, sezona 2024/25)
• Muška Gerd Miler nagrada (najbolji strelac u klubu/nacionalnom timu, sezona 2024/25)
• Ženska Gerd Miler nagrada (najbolja strelkinja u klubu/nacionalnom timu, sezona 2024/25)
• Muška Johan Krojf nagrada (najbolji trener u klubu/nacionalnom timu, sezona 2024/25)
• Ženska Johan Krojf nagrada (najbolja trenerka u klubu/nacionalnom timu, sezona 2024/25)
• Muški Klub godine
• Ženski Klub godine
Piksi i Mijatović na ceremoniji
Stigao je i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi i to u društvu Hrista Stoičkova, dok je Peđa Mijatović prošetao crvenim tepihom uz Fabija Kapela.
U top 10 su:
Lamin Jamal, Rafinja, Usman Dembele, Vitinja, Nuno Mendeš, Ašraf Hakimi, Kilijan Embape, Đanluiđi Donaruma, Kol Palmer i Mo Salah!
Vinisijus ni u top 10
11. Pedri, Barselona
12. Hviča Kvarachelija, PSŽ
13. Hari Kejn, Bajern Minhen
14. Dezire Due, PSŽ
15. Viktor Đokereš, Arsenal
16. Vinisijus Žunior, Real Madrid
17. Robert Levandovski, Barselona
18. Skot MekTominej, Napoli
19. Žoao Neveš, PSŽ
20. Lautaro Martinez, Inter
21. Seru Girasi, Borusija Dortmund
22. Aleksis MekAlister, Liverpul
23. Džud Belingem, Real Madrid
24. Fabijan Ruiz, PSŽ
25. Denzel Damfriz, Inter
26. Erling Haland, Mančester siti
27. Deklan Rajs, Arsenal
28. Virdžil van Dajk, Liverpul
29. Florijan Virc, Liverpul
30. Majkl Olise, Bajern Minhen
Bizarna situacija uoči dodele Zlatne lopte
Delegacija Pari Sen Žermena neće biti u mogućnosti da prisustvuje dodeli ili barem ne u većini kako su planirali jer moraju da budu na "Velorodmu" gde se igra odloženi derbi francuskog prvenstva koji je prvobitno trebalo da se održi juče, ali je otkazan zbog nevremena u Marseju.
Lista nominovanih
Lamin Jamal, Usman Dembele, Đanluiđi Donaruma, Džud Belingem, Dezir Due, Denzel Damfris, Erling Haland, Seru Girasi, Viktor Đokeres, Hari Kejn, Ašraf Hakimi, Hvica Kvarachelija, Robert Levandovski, Aleksis Mekalister, Lautaro Martinez, Skot MekTominaj, Kilijan Embape, Nuno Mendeš, Žoao Neveš, Pedri, Kol Palmer, Majkl Olise, Rafinja, Deklan Rajs, Fabijan Ruiz, Virdžil van Dajk, Vinisijus Žunior, Mohamed Salah, Florian Virc, Vitinja.
Ronaldinjo uručuje pehar
Domaćin svečanosti biće legendarni Ronaldinjo, koji će i uručiti trofej, dok će pored Zlatne lopte biti dodeljene i nagrade za najboljeg golmana, strelca i mladog fudbalera. Podsetimo, trofej se dodeljuje od 1956. godine. Rekorder je Lionel Mesi sa osam osvojenih nagrada, a odmah iza njega je Kristijano Ronaldo sa pet.
Nova pravila
Po novim pravilima uvedenim prošle godine, pobednik neće unapred biti obavešten, već će ime saznati tek na samoj bini. Na listi kandidata nalazi se 30 imena, ali dva igrača izdvajaju se kao glavni favoriti - Usman Dembele (PSŽ), koji je prošle sezone osvojio triplu krunu, i mladi Lamin Jamal (Barselona), koji je briljirao u dresu kluba i reprezentacije Španije. Blaga prednost, prema mišljenju mnogih, ide Francuzu.
Za razliku od ranijih godina, nagrada se dodeljuje na osnovu učinka tokom čitave sezone, a naglasak je stavljen na individualne nastupe, talenat i sportski duh, dok su timski trofeji u drugom planu. Broj glasača je smanjen na 100 novinara iz 100 najbolje rangiranih FIFA nacija