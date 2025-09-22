Slušaj vest

Večeras se u čuvenom pozorištu "Théâtre du Châtelet" u Parizu održava 69. ceremonija dodele Zlatne lopte, sa početkom u 21 čas, a svetske fudbalske zvezde već pristižu na crveni tepih.

Crveni tepih ove godine okupio je i značajna imena iz sveta fudbala i Balkana.

Predrag Mijatović UEFA Foto: Www.partizan.rs

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi stigao je u društvu legende bugarskog fudbala Hrista Stoičkova, dok je potpredsednik Partizana Predrag Mijatović prošetao crvenim tepihom u društvu Fabija Kapela, italijanske fudbalske legende.

Da podsetimo, među glavnim favoritima za prestižni trofej su Usman Dembele (PSŽ), koji je prošle sezone osvojio triplu krunu, i mladi Lamin Jamal (Barselona), koji je briljirao u dresu kluba i reprezentacije Španije.

