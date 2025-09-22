REAL PONOVO BOJKOTUJE ZLATNU LOPTU: Bez predstavnika "kraljevskog kluba" na ceremoniji u Parizu!
Fudbalski klub Real Madrid neće imati zvaničnu delegaciju na ceremoniji dodele Zlatne lopte u Parizu, saopštili su danas izvori bliski organizatorima.Klub je igračima i igračicama ostavio mogućnost da dođu pojedinačno, pa će tako Karolin Vir, nominovana za Zlatnu loptu u ženskoj konkurenciji, otputovati u francusku prestonicu.
Međutim, prvi tim fudbalera, zbog prvenstvene utakmice u utorak protiv Levantea, ostaće u Španiji, u skladu sa željom trenera Ćabija Alonsa.
Mbape je već ranije najavio da neće lično preuzeti nagradu "Gerd Miler" za najboljeg strelca sezone.
Prošle godine Real takođe nije učestvovao na ceremoniji, nezadovoljan time što je Rodri iz Mančester sitija proglašen najboljim igračem ispred Vinisijusa Žuniora, iako je Real tada imao više nominacija, među kojima i priznanja za Mbapea (najbolji strelac, zajedno sa Harijem Kejnom) i Karla Ančelotija (najbolji trener).