Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je novog selektora pred poslednje mečeve u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i na klupu "orlova" seo je Veljko Paunović.

Paunović je definitinvo neko koga je čitava nacija želela na klupi, stručnjak koji je Srbiji doneo titulu šampiona sveta u U20 kategoriji i selektor koji bi šok terapijom mogao da trgne naše fudbalere, a uz malo sreće i da napravi čudo, te stigne do plasmana u baraž za Mundijal.

Veljko Paunović kao svetski prvak sa Novog Zelanda 2015 Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Vatreno krštenje imaće na najtežem mogućem gostovanju - Englezima na Vembliju (13. novembar, 20.45), a zatim će voditi selekciju i protiv Letonije u Leskovcu (16. novembar, 18.00). Objavio je Paunović i prvi spisak, a ko se sve na njemu našao možete videti na sledećem linku:

Na spisku nije bilo nekolicine fudbalera koje je bivši selektor Dragan Stojković Piksi pozivao u reprezentaciju, a koje je sve promene napravio Veljko Paunović možete videti na sledećem linku:

Pored izmena u sastavu, Veljko Paunović bi mogao da napravi još jednu promenu koja je značajna i velika, a tiče se formacije.

Piksi je na teren gotovo redovno izvodio formaciju sa tri defanzivca, a kada pogledamo malo istoriju Veljka Paunovića i klubove koje je vodio, on se uglavnom odlučivao da na teren šalje četvoricu u poslednjoj liniji.

Očekuje se da taj sistem zadrži i u reprezentaciji Srbije, ali i dalje nije poznato u kojoj će tačno formaciji Paunovićevi "orlovi" igrati.

Ako se pogleda u kojim je formacijama sa klubovima kroz istoriju igrao Veljko Paunović, jasno je da i on voli da eksperimentiše, ali samo kada je u pitanju vezni red i napad. Uglavnom, kada je odbrana u pitanju, igrao je sa četiri pozadi, a najčešće formacije bile su - 4-3-3, 4-2-3-1 i 4-4-2.

Dakle, Srbija bi protiv Engleske i Letonije ponovo mogla da zaigra sa četiri pozadi, a da li će tako i biti i da li će to doneti rezultat, ostaje da se vidi.

Ko je Veljko Paunović?

Veljko Paunović je tvorac najvećeg uspeha srpskog fudbala. Sa reprezentacijom Srbije do 20 godina je 2015. godine postao šampion sveta, srušivši Brazil u finalu.

Real Ovijedo je vratio u Primeru posle 24 godine.

Samo ovo je dovoljno da se zaključi kako Veljko Paunović ima šampionski DNK.

Ljubav prema fudbalu nasledio od oca

Paunović je rođen je u Strumici, tadašnjoj Jugoslaviji, 21. avgusta 1977. godine.

Oženjen je i ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina, a interesantno je da svo četvoro treniraju fudbal.

Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu" je nasledio od oca, čuvenog Partizanovog defanzivca Blagoja Paunovića. Blagoje je nosio crno-beli dres od 1965. do 1975. godine i upisao 451 utakmicu u timu iz Humske.

Karijeru počeo u Partizanu

Veljko je prošao sve mlađe kategorije Partizana, a za prvi tim je debitovao u sezoni 1994/95. Upisao je 13 utakmica i postigao jedan gol.

Usledila je selidba u Španiju, gde je igrao Marbelju, pa za Atletiko iz Madrida, sa pozajmicama u Majorki i Ovijedu. Bio je takođe član Tenerifa, Hetafea u Almerije, kada je Španija u pitanju.

Takođe je u Nemačkoj bio član Hanovera, u Rusiji Rubina iz Kazanja, a u Americi Filadelfije.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine kao selektor Srbije do 18 godina.

Posle reprezentativnog statusa, trenirao je Čikago Fajer, Reding iz Engleske, Gvadalaharu i Tigres iz Meksika, kao i Real Ovijedo iz Španije.

Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala

Kalendar je pokazivao da je tog dana 20. jun 2015. godine. Srbija na dalekom Novom Zelandu igrala finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina protiv velikog Brazila.

Prethodno je Srbija poražena od Urugvaja, a zatim je u grupi savladala Mali i Meksiko. U osmini finala je savladana Mađarska, a u četvrtfinalu SAD. U polufinalu je ponovo Mali bio mali.

U velikom finalu velika i drama. Srbija je povela golom Staniše Mandića u 70. minutu. Brazil je preko Andreasa Pereire izjednačio tri minuta kasnije.

Trijumf i svetsko zlato Srbiji je doneo Nemanja Maksimović u 118. minutu. Dva puta su u akciji koja je prethodila golu srpski reprezentativci proturili loptu kroz noge Brazilcima.

Deo tih igrača danas čini ili je do nedavno činio seniorsku reprezentaciju Srbije. Tu su Predrag Rajković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar, Mijat Gaćinović, Andrija Živković, Vanja Milinković-Savić, Marko Grujić.

Veljko Paunović se sada vratio u srpski fudbal i očekivanja su velika. Vreme je da se još jednom pokaže na delu!

Prvi spisak Veljka Paunovića

Paunović je saopštio svoj prvi spisak seniorske reprezentacije, a na njemu su sledeći igrači:

GOLMANI:

Predrag Rajković Al Itihad

Đorđe Petrović Bornmut

Veljko Ilić Viđev Lođ

ODBRANA:

Nikola Milenković Notingem forest

Strahinja Pavlović Milan

Miloš Veljković Crvena zvezda

Veljko Milosavljević Bornmut

Ognjen Mimović Pafos

Strahinja Eraković Zenit

Mihailo Ristić Selta

Aleksa Terzić Red Bul Salcburg

VEZNI RED:

Saša Lukić Fulam

Ivan Ilić Torino

Marko Grujić AEK Atina

Nemanja Gudelj Sevilja

Aleksandar Stanković Klub Briž

Vanja Dragojević Partizan

Andrija Živković PAOK

Lazar Ranđelović Vojvodina

Filip Kostić Juventus

Luka Ilić Ovijedo

Lazar Samardžić Atalanta

NAPAD:

Dušan Vlahović Juventus

Luka Jović AEK Atina

Petar Ratkov Red Bul Salcburg

Aleksandar Katai Crvena zvezda

Nemanja Radonjić Crvena zvezda

