Novi selektor srpske fudbalske reprezentacije Veljko Paunović nije mnogo iznenadio domaću javnost spiskom igrača za utakmice protiv Engleske i Letonije.

Srbija će polovinom novembra okončati kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Orlovi nisu u dobroj poziciji, ne drže sudbinu u vlastitim nogama, ali dok ima bilo kakvih šansi treba se nadati i što je još važnije boriti.

Srpski fudbaleri pred utakmicu protiv Albanije

Promene, ali bez euforije

Veljko Paunović nije napravio veliko promene u igračkom kadru, u odnosu na svog prethodnika Dragana Stojkovića. Bilo je to jasno svim dobrim poznavaocima prilika u srpskom fudbalu, koji nisu padali u euforiju poslednjih dana. To nam je, što nam je, jer Srbija jednostavno nema široku lepezu kvalitetnih fudbalera, kao ranije.

Nemanja Maksimović u intervjuu za Kurir otkrio je da je povredio list i da neće igrati za Srbiju protiv Engleske i Letonije. Dok je defanzivac Srđan Babić operisan u Rusiji, zbog kidanja ukrštenih ligamenata kolena. Obojica su bili zlatni "orlići" sa Novog Zelanda i svetski prvaci 2015. sa Veljkom Paunovićem. Od povratka Milana Gajića, desnog beka moskovskog CSKA, zasad nema ništa. Od junaka sa mundijalita od pre jedne decenije, novi selektor zvao je Predraga Rajkovića, Miloša Veljkovića, Marka Grujića i Andriju Živkovića.

Ništa od povratka pod zastavu Srbije - Dušan Tadić i Sergej Milinković-Savić

Ništa od Sergeja, Vanje i Tadića

Euforično su pojedini mediji najavljivali da bi u reprezentaciju Srbije mogao da se vrati Sergej Milinković-Savić koji je odlučio da se povuče posle EURO 2024 i velikih kritika javnosti, nakon meča protiv Slovenije. Njegov primer sledio je i rođeni brat Vanja Milinković-Savić. Navodno, jer je bio ljut što nije bio prvi izbor bivšeg selektora.

Maštali su pojedinci i o Dušanu Tadiću, koji se takođe povukao iz nacionalnog tima posle EP u Nemačkoj. Činjenica da u Ujedinjenim Arapskim Emiratima igra fudbal ne tako visokog intenziteta kao što je u Evropi, jasno je uticala na mogućnost da se vrati u reprezentaciju. Opet, ostaje žal što ga nema na spisku, jer Srbija od njegovog odlaska nema igrača koji ume da povuže srednji red i navalu, odnosno igrača koji može da pošalje pas za gol prema napadačima.

Na spisku nema ni Aleksandar Mitrovića koji je zaradio povredu mišića leve potkolenice igrajući za svoj klub Al Rajan u Kataru.

Status Svilara i dalje enigma

Očekivalo se i ime Mileta Svilara, mada će po tom pitanju možda biti nešto i urađeno u budućnosti. Opet, ovde nije problem ni u bivšem, ni u novom selektoru, već u stavu golmana Rome. Nije bio zadovoljan što nije prvi čuvar mreže Srbije, s obzirom na status u Evropi, pa je u jednom trenutku zatražio i mogućnost da brani za Belgiju, zemlju u kojoj se rodio.

Veljko Paunović u reprezentaciju vratio je Nemanju Radonjića, Luku Ilića kojeg odlično poznaje iz Ovijeda i Mihaila Ristića, koji više od tri godine nije igrao za nacionalni tim. Tu je i Marko Grujić kojeg takođe jedan duži period nismo gledali u dresu Srbije. Isto se može reći i za Petra Ratkova, napadača Salcburga.

E, sad, poduži je spisak fudbalera koji su jedno vreme bili standardni na listi kod bivšeg selektora Dragana Stojkovića. Možda je iznenađenje što nije pozvan Veljko Birmančević, koji posle dužeg perioda igra dobro za prašku Slaviju. Isto se može reći i za Dejana Zukića koji je standardan u austrijskom Volfzbergeru.

Lazar je tu, ali ne i Jan Karlo Foto: Fss

Talentovani klinci bez poziva

Malo iznenađenje je i što Veljko Paunović nije zvao Jana Karla Simića, fudbalera koji je uvek bio u rotaciji kod Dragana Stojakovića, sem kad je bio povređen. Prema informacijama iz njegovog kluba Al Itihad iz Saudijske Arabije oporavio se od povrede koja ga je mučila u avgustu. Nema ni Koste Nedeljkovića, ni Andrije Maksimovića momaka koji su izašli iz povreda i koji su počeli da dobijaju minutažu u nemačkom Lajpcigu. Isto se može reći i za njihovog vršnjaka Mihajla Cvetkovića iz Anderlehta. Nema ni talentovanog Vasilija Kostova iz Crvene zvezde, te Ognjena Ugrešića iz Partizana.

Bez poziva su ostali i Andrej Ilić koji je debitovao u prošlom ciklusu kod Dragana Stojkovića, a ima i oybiljnu povredu, kao i Nikola Štulić iz Lečea, Stefan Mitrović iz Levean, Dragan Rosić golman Vojvodine, Uroš Račić iz Arisa, Nemanja Stojić iz Sočija i Dejan Joveljić iz Kanzsas sitija.

Najviše igrao sa trojicom u liniji - Dragan Stojković

Formacija ostaje enigma

Ostaje i nepoznanica u kojoj formaciji će srpska reprezentacija igrati pod komandom Veljka Paunovića, koji je tokom svoje karijere praktikovao da igra sa četvoricom igrača u poslednjoj liniji. A, Srbija poslednjih godina uglavnom igra sa trojicom štopera pozadi, retko kada je Dragan Stojković primenjivao odbranu sa četvoricom fudbalera. I to je jedna važna odluka, koja će pokazati rešenost novog selektora da nešto promeni, ili se samo prilagodi objektivnim mogućnostima igrača i tima koji ima na raspolaganju.

Ako se pogleda u kojim je formacijama sa klubovima igrao Veljko Paunović, jasno je da i on voli da eksperimentiše, ali kada je u pitanju vezni red i napad. Uglavnom, kada je odbrana u pitanju, igrao je u formacija - 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2.