PRVI SPISAK VELJKA PAUNOVIĆA: Evo sa kim novi selektor napada Engleze!
Srbija će 13. novembra igrati protiv Engleske u Londonu, a 16. novembra u Leskovcu protiv Letonije.
Veljko Paunović je pristao da vodi Orlove u preostale dve utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a nedugo nakon toga bi trebalo da bude poznato da li će ostati na poziciji selektora.
Paunović je saopštio svoj prvi spisak seniorske reprezentacije, a na njemu su sledeći igrači:
GOLMANI:
Predrag Rajković Al Itihad
Đorđe Petrović Bornmut
Veljko Ilić Viđev Lođ
ODBRANA:
Nikola Milenković Notingem forest
Strahinja Pavlović Milan
Miloš Veljković Crvena zvezda
Veljko Milosavljević Bornmut
Ognjen Mimović Pafos
Strahinja Eraković Zenit
Mihailo Ristić Selta
Aleksa Terzić Red Bul Salcburg
SREDNjI RED:
Saša Lukić Fulam
Ivan Ilić Torino
Marko Grujić AEK Atina
Nemanja Gudelj Sevilja
Aleksandar Stanković Klub Briž
Vanja Dragojević Partizan
Andrija Živković PAOK
Lazar Ranđelović Vojvodina
Filip Kostić Juventus
Luka Ilić Ovijedo
Lazar Samardžić Atalanta
NAPAD:
Dušan Vlahović Juventus
Luka Jović AEK Atina
Petar Ratkov Red Bul Salcburg
Aleksandar Katai Crvena zvezda
Nemanja Radonjić Crvena zvezda
