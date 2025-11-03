Slušaj vest

Srbija će 13. novembra igrati protiv Engleske u Londonu, a 16. novembra u Leskovcu protiv Letonije.

Veljko Paunović je pristao da vodi Orlove u preostale dve utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a nedugo nakon toga bi trebalo da bude poznato da li će ostati na poziciji selektora.

Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira  Foto: Dado Djilas/news1

Paunović je saopštio svoj prvi spisak seniorske reprezentacije, a na njemu su sledeći igrači:

GOLMANI:

Predrag Rajković Al Itihad

Đorđe Petrović Bornmut

Veljko Ilić Viđev Lođ

ODBRANA:

Nikola Milenković Notingem forest

Strahinja Pavlović Milan

Miloš Veljković Crvena zvezda

Veljko Milosavljević Bornmut

Ognjen Mimović Pafos

Strahinja Eraković Zenit

Mihailo Ristić Selta

Aleksa Terzić Red Bul Salcburg

SREDNjI RED:

Saša Lukić Fulam

Ivan Ilić Torino

Marko Grujić AEK Atina

Nemanja Gudelj Sevilja

Aleksandar Stanković Klub Briž

Vanja Dragojević Partizan

Andrija Živković PAOK

Lazar Ranđelović Vojvodina

Filip Kostić Juventus

Luka Ilić Ovijedo

Lazar Samardžić Atalanta

NAPAD:

Dušan Vlahović Juventus

Luka Jović AEK Atina

Petar Ratkov Red Bul Salcburg

Aleksandar Katai Crvena zvezda

Nemanja Radonjić Crvena zvezda

