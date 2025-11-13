Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak od 20.45 na "Vembliju" igra meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske.

Biće ovo debi Veljka Paunovića na klupi "orlova", a našoj reprezentaciji potrebna je pobeda kako bi zadržala šanse za plasman u baraž za Mundijal.

Koliko težak zadatak očekuje naše fudbalere najbolje govore i vrednosti obe selekcije. Prema specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" vrednost Engleza procenjuje se na 1,33 milijarde evra, dok je vrednost naše reprezentacije procenjena na 254,5 miliona.

Samo Džud Belingem i Bukajo Saka u kombinaciji novčano vrede više od naše cele reprezentacije! Belingemova vrednost procenjena je na 180, a Sakina na 140 miliona što je zbirno 320.000.000 evra naspram 254.500.000 koliko vrede svi fudbaleri Srbije.

Iza Belingema i Sake u Engleskoj su još Deklan Rajs (120.000.000), Fil Foden (80.000.000), Hari Kejn (75.000.000), Ebereči Eze (65.000.000), Entoni Gordon (65.000.000), Morgan Rodžers (65.000.000)...

Najskuplji u timu Srbije su Dušan Vlahović i Nikola Milenković čija vrednost se procenjuje na po 35.000.000 evra.

Sada je na "orlovima" da dokažu da se protiv novca može igrati, te da uz veliki motiv probaju da režiraju senzaciju na "Vembliju".

Bruka Engleza na konferenciji Paunovića

Na konferenciji na kojoj su bili Veljko Paunović i Nikola Milenković, bio je prisutan samo jedan engleski novinar! Da, dobro ste pročitali - samo jedan! Žestoka bruka i epsko poniženje koji su domaćini pripredili Paunoviću i Srbiji, te totalna neizainteresovanost za meč koji se igra u državi koja se smatra kolevkom fudbala.

Šta je Paunović rekao na konferenciji?

- Znamo sve okolnosti u kojima se nalazimo i da igramo protiv reprezentacije u najboljoj formi, ja sam ubeđen da će izaći u najboljem sastavu. Ali verujem da imamo razloga za optimizam, jer u našoj reprezentaciji imamo dosta igrača koji igraju u Premijer ligi i na drugim nivoima svetskog fudbala, u samom vrhu. Zašto da umanjujemo sebe, izaći ćemo 11 na 11, u fudbalu uvek postoji način. Radili smo i pripremali smo se ovih par dana, postoji jedan dobar argument da verujemo jer se poznajemo, radili smo zajedno i u ovom kratkom periodu. Znaju svi koja su očekivanja, koliko je važno da pokažemo da smo ekipa sutra, da možemo da se nadmećemo. Engleska je verovatno jedna od ekipa koja će igrati polufinale ili finale Mundijala - istakao je, između ostalog, Veljko Paunović.

Svoja očekivanja izneo je i defanzivac "orlova" Nikola Milenković.

- Svaki trener ima svoje ideje, novi selektor je doneo svoje. Iskoristili smo vreme na najbolji mogući način da pripremimo utakmicu i da se adaptiramo na zahteve koje je selektor postavio pred nas. Imali smo dosta video analiza i taktičkih treninga, pokušali smo da se adaptiramo. Očekuje nas utakmica protiv jako dobrog protivnika koji ima vanserijske igrače, ekipa mora da veruje da može da odgovori ekipi Engleske. Ponavljam da će biti teška utakmica, ali radićemo da sve principe primenimo na najbolji mogući način - dodao je Nikola Milenković.

Veljkova promocija

Veljko Paunović promovisan je u selektora fudbalske reprezentacije Srbije, a na prvoj konferenciji za medije pričao je o brojnim zanimljivim temama.

Ovo su neke od njih...

Braća Milinković-Savić

Jedno od pitanja bilo je vezano i za braću Milinković-Savić, Sergeja i Vanju, koji se nisu našli na spisku za Englesku i Letoniju.

- Igrači kao Vanja i Sergej su isto tako deo generacije sa kojom sam radio i sa kojom smo bili uspešni. Pričao sam sa njima. Sve se desilo iznenada, a oni su doneli neke odluke prethodno i bilo im je previše rano da se odazovu u ovom trenutku, ali su ostavili otvoreno za sledeće okupljanje u martu da se pridruže reprezentaciji i da krenemo dalje. To je najkraći i najjednostavniji odgovor na vaše pitanje - rekao je Veljko Paunović.

Dušan Tadić

Otkrio je Veljko Paunović i da je kontaktirao Dušana Tadića.

- Obavio sam razgovor sa Dušanom Tadićem. Mislim da njegova kreativnost, liderske sposobnosti... Da bi nam dobro došle za ovo okupljanje. Nažalost, do toga nije došlo - otkrio je Paunović.

O taktici

Odgovorio je Veljko Paunović i na pitanje da li će menjati taktiku koju je koristio Dragan Stojković Piksi, pre svega onu u defanzivi gde je igrao sa tri fudbalera.

- Što se tiče formacija, igre, tehničko-taktičkog dela. Sve varijante su moguće. Volim da igram u formaciji sa četiri odbrambena igrača, ali to je samo polazna tačka jednog sistema. Više je koji igrači igraju na tim pozicijama, koje zadatke izvršavaju i kako se to uklapa u model igre. To su sve opcije o kojima već imam ideju, ali ne mogu da kažem svoju odluku što se tiče sistema - rekao je on.

Takođe, povukao je prvi, neočekivan, potez, te je pomerio put nacionalnog tima u Englesku za sredu posle treninga. Sve je Paunović i objasnio novinarima.

- Želim da igračima vratim međusobno poverenje i veru da je moguće da se plasiramo na Svetsko prvenstvo, korak po korak. Prevashodno radim na samopouzdanju, međusobnom poverenju, za koje ne kažem da nije postojalo, ali to su ključne stvari. Uz podršku saveza smo uspeli da dobijemo jedan dan više, pomerili smo put za Englesku za sredu posle treninga. Fokus je maksimalno na nas, na to šta ćemo raditi - otkrio je Veljko Paunović.

Ko je sve na spisku?

Veljko Paunović je saopštio svoj prvi spisak seniorske reprezentacije, a na njemu su sledeći igrači:

GOLMANI:

Predrag Rajković Al Itihad

Đorđe Petrović Bornmut

Veljko Ilić Viđev Lođ

ODBRANA:

Nikola Milenković Notingem forest

Strahinja Pavlović Milan

Miloš Veljković Crvena zvezda

Veljko Milosavljević Bornmut

Ognjen Mimović Pafos

Strahinja Eraković Zenit

Mihailo Ristić Selta

Aleksa Terzić Red Bul Salcburg

VEZNI RED:

Saša Lukić Fulam

Ivan Ilić Torino

Marko Grujić AEK Atina

Nemanja Gudelj Sevilja

Aleksandar Stanković Klub Briž

Vanja Dragojević Partizan

Andrija Živković PAOK

Lazar Ranđelović Vojvodina

Filip Kostić Juventus

Luka Ilić Ovijedo

Lazar Samardžić Atalanta

NAPAD:

Dušan Vlahović Juventus

Luka Jović AEK Atina

Petar Ratkov Red Bul Salcburg

Aleksandar Katai Crvena zvezda

Nemanja Radonjić Crvena zvezda

Ko je Veljko Paunović?

Veljko Paunović je tvorac najvećeg uspeha srpskog fudbala. Sa reprezentacijom Srbije do 20 godina je 2015. godine postao šampion sveta, srušivši Brazil u finalu.

Real Ovijedo je vratio u Primeru posle 24 godine.

Samo ovo je dovoljno da se zaključi kako Veljko Paunović ima šampionski DNK.

Ljubav prema fudbalu nasledio od oca

Paunović je rođen je u Strumici, tadašnjoj Jugoslaviji, 21. avgusta 1977. godine.

Oženjen je i ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina, a interesantno je da svo četvoro treniraju fudbal.

Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu" je nasledio od oca, čuvenog Partizanovog defanzivca Blagoja Paunovića. Blagoje je nosio crno-beli dres od 1965. do 1975. godine i upisao 451 utakmicu u timu iz Humske.

Karijeru počeo u Partizanu

Veljko je prošao sve mlađe kategorije Partizana, a za prvi tim je debitovao u sezoni 1994/95. Upisao je 13 utakmica i postigao jedan gol.

Usledila je selidba u Španiju, gde je igrao Marbelju, pa za Atletiko iz Madrida, sa pozajmicama u Majorki i Ovijedu. Bio je takođe član Tenerifa, Hetafea u Almerije, kada je Španija u pitanju.

Takođe je u Nemačkoj bio član Hanovera, u Rusiji Rubina iz Kazanja, a u Americi Filadelfije.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine kao selektor Srbije do 18 godina.

Posle reprezentativnog statusa, trenirao je Čikago Fajer, Reding iz Engleske, Gvadalaharu i Tigres iz Meksika, kao i Real Ovijedo iz Španije.

Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala

Kalendar je pokazivao da je tog dana 20. jun 2015. godine. Srbija na dalekom Novom Zelandu igrala finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina protiv velikog Brazila.

Prethodno je Srbija poražena od Urugvaja, a zatim je u grupi savladala Mali i Meksiko. U osmini finala je savladana Mađarska, a u četvrtfinalu SAD. U polufinalu je ponovo Mali bio mali.

U velikom finalu velika i drama. Srbija je povela golom Staniše Mandića u 70. minutu. Brazil je preko Andreasa Pereire izjednačio tri minuta kasnije.

Trijumf i svetsko zlato Srbiji je doneo Nemanja Maksimović u 118. minutu. Dva puta su u akciji koja je prethodila golu srpski reprezentativci proturili loptu kroz noge Brazilcima.

Deo tih igrača danas čini ili je do nedavno činio seniorsku reprezentaciju Srbije. Tu su Predrag Rajković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar, Mijat Gaćinović, Andrija Živković, Vanja Milinković-Savić, Marko Grujić.

