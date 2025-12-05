Svi događaji
18:50

Sjajna atmosfera u Vašingtonu

18:37

Tramp dobio nagradu za mir

FIFA je i zvanično predstavila američkog predsednika Donalda Trampa kao prvog dobitnika novouspostavljene nagrade za mir

18:37

Foto galerija iz Vašingtona

18:27

Hajdi Klum i Kevin Hart

18:24

Tu je i Donald Tramp

Ceremoniji prisustvuje i predsednik Amerike Donald Tramp.

18:06

Počela je ceremonija žreba

Prvo ide zabavni deo programa

17:52

Nažalost nema Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije nažalost nije se kvalifikovala za ovaj Mundijal pošto je završila tek kao treća u grupi iza Engleske i Albanije koja se plasirala u baraž.

17:26

Mesi se oglasio pred žreb

17:25

Venger prognozirao novog prvaka sveta

16:34

Ceremonija

Izvlačenje kuglica zakazano je za 18 časova sredenjeevropskom vremenu u Vašingtonu, tačnije u "Centru za umetnost Džon Kenedi".

U ćupovima će da se nađe 48 reprezentacija, iako šest mesta još uvek nije definisano jer ih čekaju baraži u martu sledeće godine.

Za četiri mesta u evropskom baražu: Vels, Bosna i Hercegovina, Italija ili Severna Irska (prvi kostur), Ukrajina, Švedska, Poljska ili Albanija (drugi), Slovačka, tzv. Kosovo, Turska ili Rumunija (treći) i Češka, Irska, Danska ili Severna Makedonija (četvrti).

Za dva mesta u interkontinenalnom baražu konkuriše šest selekcija Bolivija, Jamajka, Surinam, DR Kongo, Nova Kaledonija.

16:31

Šeširi

Šešir 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija i Nemačka;

Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija i Australija;

Šešir 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija i Južna Afrika;

Šešir 4: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, četiri mesta iz evropskog baraža i dva iz interkontinentalnog.

16:31

Format 

Igraće se 12 grupa sa četiri reprezentacije, a iz svake sigurno idu dve najbolje, uz još osam najboljih trećeplasiranih u osminu finala. Turnir se održava u SAD, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula sledeće godine.

FIFA će u petak potvrditi kompletan raspored: stadione i termine svih utakmica.

16:31

Ograničenja

Nijedna grupa ne moze da ima dve selekcije iz iste konfederacijem osim UEFA. To znači da svaka grupa mora da ima jedan ili dva evropska tima, a postoji i ograničenje za one iz FIFA baraža.

16:28

Šta je poznato pre žreba

Tri zemlje domaćina imaće loptice različitih boja i automatski će biti postavljene na specifične pozicije: Meksiko u A grupu, Kanada u B, a SAD u C grupu. Da bi se obezbedila ravnoteža na putu do polufinala, četiri najbolje rangirane reprezentacije biće raspoređene na različite staze.

Tako Španija kao prva na svetu i Argentina kao drugi ne mogu da budu na istoj strani žreba, a isti princip slede Francuska (3) i Engleska (4). Ovo garantuje da se neće sastati pre finala, ukoliko pobede u svojim grupama.

Ovo je urađeno da se najbolje selekcije na svetu ne bi sastale pre same završnice, naravno ako budu prvoplasirane u svojim grupama.