OVO ČEKA CELA PLANETA - APSOLUTNI SPEKTAKL U VAŠINGTONU: Počeo je žreb!
Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se u Vašingtonu sa početkom u 18 časova.
Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi održava se od 11. juna do 19. jula 2026 godine.
Tramp dobio nagradu za mir
FIFA je i zvanično predstavila američkog predsednika Donalda Trampa kao prvog dobitnika novouspostavljene nagrade za mir
Nažalost nema Srbije
Fudbalska reprezentacija Srbije nažalost nije se kvalifikovala za ovaj Mundijal pošto je završila tek kao treća u grupi iza Engleske i Albanije koja se plasirala u baraž.
Ceremonija
Izvlačenje kuglica zakazano je za 18 časova sredenjeevropskom vremenu u Vašingtonu, tačnije u "Centru za umetnost Džon Kenedi".
U ćupovima će da se nađe 48 reprezentacija, iako šest mesta još uvek nije definisano jer ih čekaju baraži u martu sledeće godine.
Za četiri mesta u evropskom baražu: Vels, Bosna i Hercegovina, Italija ili Severna Irska (prvi kostur), Ukrajina, Švedska, Poljska ili Albanija (drugi), Slovačka, tzv. Kosovo, Turska ili Rumunija (treći) i Češka, Irska, Danska ili Severna Makedonija (četvrti).
Za dva mesta u interkontinenalnom baražu konkuriše šest selekcija Bolivija, Jamajka, Surinam, DR Kongo, Nova Kaledonija.
Šeširi
Šešir 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija i Nemačka;
Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija i Australija;
Šešir 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija i Južna Afrika;
Šešir 4: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, četiri mesta iz evropskog baraža i dva iz interkontinentalnog.
Format
Igraće se 12 grupa sa četiri reprezentacije, a iz svake sigurno idu dve najbolje, uz još osam najboljih trećeplasiranih u osminu finala. Turnir se održava u SAD, Kanadi i Meksiku od 11. juna do 19. jula sledeće godine.
FIFA će u petak potvrditi kompletan raspored: stadione i termine svih utakmica.
Ograničenja
Nijedna grupa ne moze da ima dve selekcije iz iste konfederacijem osim UEFA. To znači da svaka grupa mora da ima jedan ili dva evropska tima, a postoji i ograničenje za one iz FIFA baraža.
Šta je poznato pre žreba
Tri zemlje domaćina imaće loptice različitih boja i automatski će biti postavljene na specifične pozicije: Meksiko u A grupu, Kanada u B, a SAD u C grupu. Da bi se obezbedila ravnoteža na putu do polufinala, četiri najbolje rangirane reprezentacije biće raspoređene na različite staze.
Tako Španija kao prva na svetu i Argentina kao drugi ne mogu da budu na istoj strani žreba, a isti princip slede Francuska (3) i Engleska (4). Ovo garantuje da se neće sastati pre finala, ukoliko pobede u svojim grupama.
Ovo je urađeno da se najbolje selekcije na svetu ne bi sastale pre same završnice, naravno ako budu prvoplasirane u svojim grupama.