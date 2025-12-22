Drugi put se vraća u Ljutice Bogdana...
Fudbal
CRVENA ZVEZDA PREDSTAVLJA NOVOG TRENERA! Pratite uživo promociju Dejana Stankovića na Marakani!
Fudbalski klub Crvena zvezda će danas od 15 sati promovisati novog trenera, Dejana Stankovića.
Vladan Milojević je na kraju jesenje polusezone napustio klupu šampiona Srbije i njega će naslediti Dejan Stanković.
Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport
Vidi galeriju
Stankoviću će to biti drugi mandat na "Marakani", nakon onog u periodu od decembra 2019. do avgusta 2022. godine.
Osvojio je tri Superlige, dva Kupa, te obezbedio dva "proleća" u Ligi Evrope.
Uživo
Reaguj
Komentariši