Dejan Stanković u januaru bi trebalo da ponovo preuzme Crvenu zvezdu, a ovo su neke od njegovih fotografija iz prethodnog mandata na Marakani
Povratak u klub koji voli: Pogledajte fotografije Dejana Stankovića iz perioda u Crvenoj zvezdi (GALERIJA)
Prema saznanjima Kurira, Dejan Stanković će od januara preuzeti Crvenu zvezdu i vratiće se na Marakanu gde će zameniti Vladana Milojevića na poziciji trenera.
Stanković je već sedeo na klupi Zvezde od 2019. do 2022. godine i osvojio je tri titule i dva Kupa Srbije, a pogledajte neke fotografije iz tog perioda:
Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport
