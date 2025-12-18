Slušaj vest

Prema saznanjima Kurira, Dejan Stanković će od januara preuzeti Crvenu zvezdu i vratiće se na Marakanu gde će zameniti Vladana Milojevića na poziciji trenera.

Stanković je već sedeo na klupi Zvezde od 2019. do 2022. godine i osvojio je tri titule i dva Kupa Srbije, a pogledajte neke fotografije iz tog perioda:

Dejan Stanković u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport

Dejan Stanković kao trener moskovskog Spartaka
Dejan Stanković
veljkovic8.jpg
mimovic1.jpg

