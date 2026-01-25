Slušaj vest

Reč je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Lige Evrope.

Navijači Zvezde sleteli su na tuzlanski aerodrom i organizovano krenuli dalje, kada je došlo do napada u kojem je polupano i nekoliko automobila.

Potvrđeno je da su u prostorijama Uprave policije MUP-a tuzlanskog kantona zadržane 93 osobe koje su učestvovale u incidentu i da su povređene 23.

Kako navodi portal "Avaz.ba" u masovnoj tuči koja se dogodila u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali su članovi navijačkih grupa "Delije", pristalice Crvene zvezde, i "Torcida", navijači Hajduka iz Splita.

Tim povodom se oglasila i portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

- Dana 24. 01. 2026. godine, PS Živinice, oko 21.55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tuča više lica. Na mesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervevcije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tuči je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske - istakla je ona.

U tuči je, prema prvim informacijama, povređen i jedan policijski službenik.

Sada region bruji o ovom sukobu, a portal Avaz.ba, postavio je brojna pitanja od kojih je glavno - kako su se huligani iz Splita našli u Tuzli i izazvali haos?

- Hajduk ne igra evropska takmičenja, a danas (nedelja) igraju meč u Splitu protiv Istre. Tako da nije izvodljivo da su navijači krenuli na utakmicu, jer put kroz Tuzlu im ni na koji način ne može biti usput. Jedino bi to, eventualno, to mogao biti neki put prema Splitu za navijače iz Orašja, no i tu je zaista teško poverovati da postoji tako organizovana grupa iz ovog malog mesta, koje svakako više ide prema Zagrebu i Osijeku, nego Splitu, pre svega zbog geografske blizine. Takođe, zvanična izjava iz Uprave policije MUP-a TK pokazuje da nije reč ni o eventualnim navijačima ovog kluba s područja Tuzlanskog kantona, kojih je svakako minoran broj za ovako organizovan događaj - stoji u tekstu Avaza.

Na brojna pitanja odgovora nema, ali je jedno sigurno - ovaj incident šokirao je čitav region.

