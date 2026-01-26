Slušaj vest

Sada se pojavio i svedok nemilog događaja u kom je 93 ljudi uhapšeno, a 23 osobe su završile u bolnici. Za Televiziju Tuzlanskog kantona govorio je Halid Alibašić, jedan od svedoka horora, koji je izneo jezive detalje.

- Krenuli smo da vidimo šta se događa, da pomognemo. Uleteo sam u tuču gde su se ljudi udarali drškama, lancima, kamenjem... Pre toga sam video poskidanu odeću po putu. Ljudi su bili goli, bacali su odeću u kombije. Po meni je tu bilo najmanje 100-150 ljudi. Ja sam bio u ratu, ali ovde mi je bila veća trema - počeo je priču Alibašić, pa dodao:

- Nama su javljali da su ulazili u kuće i nudili novac samo da ih se preveze odavde. Nudili su lepe pare. Meni je lično jedan ušao u auto. Ja sam izašao iz svog automobila, izvadio ključ, pobegao, nisam znao kako da ga isteram.

Istakao je i kako je i sam zaradio par udaraca.

- Niko tu ništa ne priča, tu se samo udara, svađa i psuje. To je bio jedan haos, prvi ovakav u mom životu. Palicom sam dobio po ruci, dva-tri udarca sam uspeo da izbegnem, čovek maše k'o Maksim po diviziji.

Za kraj je na jeziv način opisao povređene.

- Glave razbijene, rupe po glavama... Molim Boga da prežive, ali su izlupani ljudi baš maksimalno. Pa zamislite da vas neko drvenom drškom udara. Ja sam dobio jedan udarac i jutros sam se javio u hitnu. Čitavu noć smo hodali po selu i hvatali ljude, ne mogu da verujem šta se događalo - zaključio je Halid Alibašić.

