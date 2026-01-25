Slušaj vest

Sukob navijača Crvene zvezde i Hajduka iz Splita koji se desio u Tuzli šokirao je čitav region, a više informacija o ovoj priči možete pronaći na sledećim linkovima:

Čak 93 osobe su uhapšene, a 23 povređene i mnogi se pitaju kako se ovakav sukob desio baš u Tuzli. Sada su isplivale informacije iz bolnice, te se oglasila Ersija Aščerić-Mujedinović, portparolka UKC Tuzla, koja je rekla da se njima javilo čak 18 osoba.

Sukob Delija i Torcide Foto: Printscreen / balkanskinavijaci / Instagram

- Jedna osoba je zadržana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju. Pacijent je hospitalizovan u Jedinici intenzivne terapije zbog povreda glave, kičme, grudnog koša, ruke i kontuzija tela. Ostali pacijenti su dijagnostički obrađeni i zbrinuti na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, Klinici za ortopediju i traumatologiju i Klinici za neurohirurgiju i nakon ukazane pomoći otpušteni na kućno lečenje - rekla je Aščerić-Mujedinović.

Pogledajte i neke od snimaka sa mesta incidenta:

Što se tiče povređenih, portali Atvbl.rs i Istraga.ba dao je još neke detalje, a više možete pročitati OVDEi OVDE.

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir