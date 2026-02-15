Slušaj vest

Bojan Đura Pavićević, direktor ženskih i futsal selekcija FSS i bivši kapiten reprezentacije Srbije, bio je gost emisije "Svet malog fudbala", gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

U trećem delu emisije koji možete pogledati na Jutjub kanalu "Mali fudbal velike priče" gospodin Pavićević je govorio o aktuelnostima iz sveta futsala.

Najkompaktnija liga

Za početak, osvrnuo se na prvu ligu Srbije, kao i na sve ono što su njegovi ljudi i on uradili od kada su zaduženi za futsal u našoj zemlji.

- Za ovih deset godina u ovom sportu, komisija, ja i svi ljudi sa mnom, uradili smo mnogo. Mi imamo najkompaktniju ligu, najbolje što se tiče sistema napravljeno. Niko do poslednjeg kola nije siguran, imamo deset klubova, prvih šest idu u plej-of, poslednji ispada, osmi i deveti igraju plej-aut, a samo sedmi je jedan jedini koji do kraja ne može da zna na kojoj će poziciji biti. Imamo pet utakmica u finalu, sve prenosi Arena, reprezentaciju takođe prenose, po jedna utakmica svakog kola prve lige će se od ove sezone redovno prenositi... Tražili su da može da se igra fudbal i futsal, uradili smo, napravljena je druga liga koja je pun pogodak... Imamo četiri treće lige i dve četvrte lige, mlađe kategorije koje nisu postojale. Urađeno je stvarno mnogo..

Reprezentacija

Govorio je potom i o selektorima i reprezentaciji Srbije.

- Selektori stižu iz sistema. Nije neko doveden tu. Niko bolju biografiju nema od Gorana Ivančića, zatim je tu bio Dejan Majes koji je imao najviše utakmica na klupi provedenih, bio je Ivančićev pomoćnik, imao je tri, četiri, pet finala naše lige... Nije lako dovesti nekog van sistema, ko nije odgledao nijednu našu utakmicu. Marko Gavrilović je sada selektor i stigao je iz mlađih kategorija, veći deo reprezentacije sadašnje je prošao kroz njegove ruke. Svakog od njih zna, nikad se nije desilo da reprezentacija igra, a da on nije na tribinama. Duboko je rađeno i pripremano da on dođe na poziciju selektora. Gavra ima apsolutnu slobodu, veću nego što je mislio da ima u A timu. Dobio je zadatak i tu je da ga ispuni.

Partizan, Zvezda i Vojvodina

Zatim se osvrnuo na ulazak Partizana, Crvene zvezde i Vojvodine u svet futsala.

- Partizan i Crvena zvezda mogu mnogo toga da doprinesu futsalu. Pristup kojim je ušao Partizan je onaj koji nama treba. Mislim da imaju budućnost i da futsal ima budućnost sa njima. Ako budu nastavili da rade kako su planirali, očekujem jedan vrhunski klub. Što se tiče Zvezde, oni u ovom trenutku nemaju tu snagu kao Partizan, ali imaju volju i želju. Vojvodina je takođe postala deo Sportskog društva i mislim da to svakako može da doprinese futsalu.

Dotakao se Bojan Pavićević i dva odigrana ovosezonska derbija. Oba je organizovao Partizan, prvi na evropski i spektakularan način, a drugi uz incidente kojima nije mesto na terenu.

- Nisam bio u hali, ali gledao sam prenos prve utakmice. Zvezda je iznenadila, Partizan jeste bio bolji i dominirao, ali su crveno-beli bili tačniji, konkretniji i borbeniji. Kao da su više hteli. I zasluženo su pobedili, a Partizan je to vrlo korektno prihvatio bez greške u organizaciji i najmanjeg incidenta. To je bilo kada se igralo na nivou FSS, a meč Kupa Beograda na nivou FSB pa su se možda malo opustili jer su mislili da to nije nivo kažnjavanja isti. Desio se incident, ali mislim da se to neće ponavljati. Većina klubova to pravi u početku, kada nisu proživeli neke stvari. Svaki faul im je tragičan kad se ne svira, svaka situacija problem... Posle toga vide da se to dešava i da to niko ne radi namerno... Bile su to zvezdaško - partizanske varnice i mislim da nije to trebalo da se desi, a toga su svesni i jedni i drugi.

Istorijski najbolje suđenje

Bojan Pavićević istakao je i da smatra da je suđenje trenutno na istorijskom maksimumu.

- Mislim da imamo istorijski najbolje suđenje. Ovo je vrhunac svega. Imamo ozbiljne UEFA sudije, arbitre koji sude Evropska prvenstva, Lige šampiona, ozbiljne kvalifikacije... A mi to nikad nismo imali! To je sve zbog kontinuiranog rada koji smo od našeg dolaska napravili.

Kompletnu priču sa Bojanom Đurom Pavićevićem možete pogledati u sledećem snimku:

