CRVENA ZVEZDA - NAPREDAK: Zvezda odmah povela! Katai zatresao mrežu Napretka u 3. minutu!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju od 16.00 ekipu Napretka iz Kruševca u utakmici 26. kola Superlige Srbije.
Zvezda će pokušati da nastavi pobednički niz i u daljoj borbi za titulu šampiona Srbije.
Tekstualni prenos današnje utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
6. minut - Sjajna šansa za Zvezdu!
Posle duplog pasa sa Arnautovićem, Kostov je šutirao iskosa, ali je Balević odlično intervenisao!
3. minut - GOOOOL!
Zvezda vodi 1:0! Strelac je Aleksandar Katai!
Posle odličnog centaršuta Elšnika, najviši u skoku bio je Aleksandar Katai, koji je snažno zahvatio loptu glavom. Ona je najpre pogodila prečku, a potom se odbila od golmana gostujuće ekipe i završila u mreži.
Poznati su sastavi za današnju utakmicu:
Crvena zvezda: Glazer - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Ovusu, Kostov, Katai - Arnautović
Napredak: Balević - Jeličić, Miladinović, Drobnjak, Vukajlović - Krstić, Tošeski - Lutovac, Tašovski, Bogdanovski - Bubanj