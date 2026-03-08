Svi događaji
16:09

6. minut - Sjajna šansa za Zvezdu!

Posle duplog pasa sa Arnautovićem, Kostov je šutirao iskosa, ali je Balević odlično intervenisao!

16:05

3. minut - GOOOOL!

Zvezda vodi 1:0! Strelac je Aleksandar Katai!

Posle odličnog centaršuta Elšnika, najviši u skoku bio je Aleksandar Katai, koji je snažno zahvatio loptu glavom. Ona je najpre pogodila prečku, a potom se odbila od golmana gostujuće ekipe i završila u mreži.

16:02

1. minut -Počela je utakmica!

Prvi sa centra krenuli su fudbaleri Crvene zvezde!

15:08

Poznati su sastavi za današnju utakmicu:

Crvena zvezda: Glazer - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Ovusu, Kostov, Katai - Arnautović

Napredak: Balević - Jeličić, Miladinović, Drobnjak, Vukajlović - Krstić, Tošeski - Lutovac, Tašovski, Bogdanovski - Bubanj

13:12

Ko prenosi?

13:12

Šta je rekao Dejan Stanković?

13:12

Ulaz je besplatan!

13:09

Kakve su kvote?

