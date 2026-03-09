Slušaj vest

Turbulentna dešavanja u FK Partizan se ne smiruju, a serija loših rezultata i praktično gubitak šampionske trke sa Crvenom zvezdom dodatno su produbile krizu u Humskoj.

Crno-beli su do finiša jesenjeg dela sezone izgledali kao konkurentan tim za trofej. Postizali su golove, uzimali bodove čak i kada ne igraju dobro, što je odlika timova koji pucaju na visoke ciljeve.

Početkom novembra 2025. godine Partizan je deklasiran od Čukaričkog sa 4:1 i tadašnji trener Srđan Blagojević je smenjen sa mesta šefa struke.

U Partizan tada dolazi početnik u seniorskom fudbalu Nenad Stojaković, a nakon što je crno-bele sa plus četiri spustio na minus četiri u odnosu na Zvezdu, Stojaković je bio smenjen.

Tada se otvorilo mestu za Nenada Čakara, nekada odličnog fudbalera, ali kada je reč o trenerskom pozivu - nedokazanog stručnjaka koji je u obe utakmice doživeo poraz (OFK Beograd 2:1, Vojvodina 3:0).

Zatim sledi kopernikanski obrt u Humskoj i Partizan na klupu vraća Blagojevića koga je prethodno oterao iz kluba. Time je želja Grobara ispunjena, jer navijači Partizana iz nekog razloga vole Blagojevića, i to ogromna većina, iako srpski stručnjak ništa konkretno nije uradio na klupi Parnog Valjka.

Zašto i kako navijači Partizana vole Blagojevića, to je za jednu sveopštu psihološku analizu, ali ajde da sumiramo rezultate Blagojevića na mestu šefa struke Partizana u prvom mandatu.

Večiti derbi

Blagojević je kao trener Partizana sedeo na klupi na ukupno tri večita derbija. Poražen je u dva, jednom je na Marakani bilo 2:1, a u jesen ove sezone je rezultat bio identičan, ovoga puta u Humskoj.

Ima i osvojen bod protiv Zvezde, golom u dubokoj nadoknadi sa bele tačke - 3:3.

Evropa

Crno-beli su pod dirigentskom palicom Srđana Blagojevića nastupili prvo u kvalifikacijama za Ligu Evrope, gde su nakon penala izbačeni od AEK-a iz Larnake.

Zatim je Partizan otišao u brobu za Ligu konferencija, gde je prvo eliminisao Oleksandriju u dvomeču, ali je kasnije izbačen od škotskog Hibernijana i tako je Parni Valjak ponovo ostao bez grupne faze, ali što je najvažnije, bez novca od UEFA.

Kup Srbije

Blagojević je sa Partizanom u obe sezone ostao bez finala domaćeg Kupa, da ne govorimo o trofeju. Prvo ga je TSC na penale izbacio u Humskoj, a ove sezone je Blagojević doživeo blamažu u Šapcu, gde je drugoligaš Mačva bila bolja od Partizana!

O mladim igračima koje stavio u seniorski pogon možemo da polemišemo, ali i ranije je Partizan afirmisao Strahinju Pavlovića, Andriju Živkovića, Filipa Stevanovića, Nikolu Milenkovića i druge, ali u isto vreme bio konkurentan u derbijima, igrao Evropu i ličio na ozbiljnu ekipu.

Partizan u ovom momentu ne izgleda dobro...

