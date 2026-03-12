Slušaj vest

Fudbaler Čelsija Pedro Neto izvinio se što je odgurnuo dečaka koji sakuplja lopte pred kraj prve utakmice osmine Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena u kojoj je njegov tim u gostima izgubio sa 5:2.

Fudbaler Čelsija gurnuo dečaka koji skuplja lopte!

Lopta je izašla van terena na desnoj strani tokom sudijske nadoknade, kada je Neto u pokušaju da je što pre vrati u igru odgurnuo dečaka u grudi, pošto se činilo da ovaj pokušava da je zadrži. Dečak je pao, ali je ustao i delovalo je da nije povređen. Njega su tešili igrači PSŽ-a, dok su neki prigovarali igraču Reala zbog takvog poteza.

"Želim da se izvinim zbog onoga što se dogodilo na terenu. Razgovarao sam sa dečakom... Gubili smo, želeo sam što pre da podignem loptu i gurnuo sam ga. Video sam da sam ga povredio i žao mi je, jer nisam takav. Dao sam mu i svoj dres. Bio je srećan što sam mu dao dres i izvinio sam se otprilike 35 puta", rekao je Neto posle sinoćnje utakmice.

Trener Čelsija Lijam Rosenior je rekao da nije video incident, ali je i on uputio izvinjenje u ime kluba. On je rekao da je trebalo da pomogne svojim igračima da se bolje fokusiraju nakon incidenta, pošto je Čelsi nekoliko trenutaka kasnije primio peti gol.

"Na meni je. Moramo bolje u takvim trenucima", rekao je Rosenior.